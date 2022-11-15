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سياحة علاجية
سياحة علاجية - صورة تعبيرية
سياحة

تايلاند تطرح تأشيرات علاجية جديدة تسمح بالإقامة لمدة عام.. هذه شروطها!

البلاد هي ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا

دبي - العربية.نت
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ستبدأ تايلاند في إصدار تأشيرات مدتها عام واحد للأشخاص الراغبين في الحصول على الخدمات العلاجية والطبية، حيث تضع الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا نفسها كمركز عالمي للسياحة العلاجية في حقبة ما بعد الوباء.

قالت نائبة المتحدثة باسم الحكومة تيبانان سيريشانا في بيان، إن مجلس الوزراء وافق اليوم الثلاثاء، على اقتراح لخفض رسوم هذا النوع من التأشيرات إلى 5000 بات (140 دولارا) من ستة آلاف بات تم طرحها قبل عام. وقالت إن التصاريح الجديدة ستصدر ابتداء من الأول من يناير.

وأضافت تيبانان أن التأشيرات الطبية ستسمح للمرضى الأجانب بالسفر من وإلى تايلاند إلى جانب السماح لهم بالإقامة لمدة 90 يوماً كحد أقصى. وقالت إن المتقدمين سيحتاجون إلى تقديم دليل على موعد في المستشفى والتأمين الصحي وإثبات التمويل الكافي للعلاجات التي تغطي 800000 بات على الأقل.

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وتسعى تايلاند لجذب المزيد من الزوار الأجانب في فترة ما بعد كوفيد، من خلال الترويج لنفسها كوجهة عالمية المستوى للعلاج الطبي.

بدوره، قال بنك تايلاند هذا الأسبوع، إن ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا يراهن أيضاً على انتعاش قطاع السياحة لتعزيز انتعاش النمو العام المقبل.

شهدت البلاد انتعاشاً أفضل من المتوقع في عدد الوافدين الدوليين بعد أن ألغت الحكومة معظم القيود المفروضة على السفر والشركات بعد تخفيف تفشي فيروس كوفيد.

قالت تيبانان إن التأشيرات الطبية ستقتصر على المرضى الذين يحتاجون إلى علاج مستمر لأكثر من 90 يوماً، وستحتاج المستشفيات إلى تحديد خطة علاجية ملموسة ونفقات لمقدمي الطلبات. فيما يمكن للمتقدمين السعي للحصول على تمديد لفترة أطول تصل إلى عام واحد فقط إذا قدموا شهادات طبية.

وأوضحت أن علاجات أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وزرع الأعضاء ومكافحة الشيخوخة والجراحة التجميلية قد تكون مؤهلة للحصول على التأشيرات الجديدة.

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