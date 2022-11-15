شركة إيطالية تخطط لبناء أغلى يخت في العالم داخل حوض بناء سعودي

كشف استوديو التصميم الإيطالي لازاريني، عن يخت بمفهوم خارج عن المألوف، ليصبح الأضخم والأغلى عالمياً حال اكتماله، إذ سيوفر أماكن لحمل أكثر من 60 ألف شخص على متنه عند اكتماله.

وأطلقت "لازاريني" اسم بانغيوس Pangeos على اليخت، والذي يبلغ طوله أكثر من 500 متر 1800 قدم على شكل سلحفاة بحرية وبعرض يزيد عن 600 متر.

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وتشير التقديرات إلى أن تكلفة بناء "بانغيوس" تصل إلى 6.8 مليار جنيه إسترليني، وسيستغرق تنفيذه نحو 8 سنوات.

ويعد المشروع مدينة ضخمة عائمة تتحدى الأعراف في التصميم والحجم، والذي يعد أكثر المشاريع طموحاً التي قدمتها "لازاريني" حتى الآن.

ووفقاً لاستوديو التصميم الإيطالي، ظهر مفهوم تيرا يخت Terayacht في عام 2009، عندما تصور المصمم بييرباولو لازاريني، بناء سفينة عملاقة قادرة على إسكان مدينة بأكملها.

وفي وقت سابق من هذا العام، رأينا مشروع سوفرانو، وهو يخت ضخم يبلغ طوله 555 قدماً (169 متراً) يضم حديقة مائية كبيرة ومهبطين للطائرات المروحية ومرآبا للسيارات والعديد من وسائل الراحة الفاخرة. وعلى الرغم من أن هذا مثير للإعجاب، فإن بانغيوس تنقل كل شيء إلى المستوى التالي، وفقاً لما نقله موقع "Auto evolution"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وسيكون "بانغيوس"، مدينة عائمة على شكل سلحفاة بحرية عملاقة، يبلغ طولها 550 متراً، ويبلغ أقصى عرض لها 610 أمتار. ويحتوي الهيكل على بوابة عملاقة في الخلف تسمح للسفن بدخول هذه المدينة العائمة.

ويضم الهيكل 30000 خلية. تعمل هذه المنطقة "كحل عائم غير قابل للغرق للطابق السفلي"، والذي يتكون من عدة حجرات متصلة ببعضها بعضا عبر ممرات.

وتضم Pangeos منتجعات وشققاً جانبية، ولكنها تضم أيضاً نوادي شاطئية والعديد من الفيلات. حتى إن هناك حديقة ضخمة على السطح ومركز تسوق. وتم تصميم اليخت العملاق ليتم تجهيزه بتسعة محركات من طراز HTS كلها محركات كهربائية بالكامل، ويمكنه توفير طاقة كافية لجعل السفينة تتحرك بسرعة 5 عقدة (9.2 كيلومتر في الساعة).

وسيتم إطلاق بانغيوس من حوض بناء السفن الذي تبلغ مساحته 390.000 متر مربع في المملكة العربية السعودية.