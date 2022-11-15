ماسك يغري موظفي "تويتر" بحوافز "سبيس إكس".. مكافآت في صورة أسهم

قال المالك الجديد لشركة "تويتر"، إيلون ماسك، لموظفي الشركة يوم الاثنين، إنه يمكنهم الاستمرار في تلقي مكافآت الأسهم والخيارات كجزء من "خطة التعويض المستمرة" على الرغم من أن الشركة أصبحت الآن خاصة، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC" عن مذكرة داخلية، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف ماسك أن خطة الأسهم ستشبه تلك الموجودة في شركة "سبيس إكس"، والتي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لها.

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وتقدم "سبيس إكس" عروضا ثانوية بانتظام كوسيلة للمساهمين القدامى لبيع الأسهم، بالنظر إلى أن الشركة لا تزال خاصة لأكثر من 20 عاماً منذ تأسيسها.

ويتم منح موظفي "سبيس إكس"، مكافآت في صورة أسهم خاصة بهم مرتين في السنة، في 15 مايو و15 نوفمبر.

وأخبر ماسك موظفي "تويتر" أنه سيتم منح "كميات استثنائية" من الأسهم مقابل "الأداء الاستثنائي".

وبدأ الملياردير عملية استحواذ صعبة على شركة التواصل الاجتماعي بعد أن أغلق عملية الاستحواذ البالغة 44 مليار دولار في 28 أكتوبر.

وتميزت قيادته بعمليات تسريح جماعي للعمال، وتوقفات في الإنفاق من بعض المعلنين، وارتباك حول التغييرات في سياسة المنصة.

وفي ما يلي نص رسالة ماسك للموظفين: "على الرغم من أن (تويتر) أصبحت الآن شركة خاصة، فإننا سنستمر بالتأكيد في توفير الأسهم والخيارات كجزء من خطة التعويضات المستمرة لدينا.. وستكون خطة الأسهم مشابهة إلى حد كبير لخطة (سبيس إكس)، والتي كانت ناجحة للغاية.. كما هو الحال مع (سبيس إكس)، سيتم منح كميات استثنائية من الأسهم مقابل الأداء الاستثنائي".