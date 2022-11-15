هل تضرب أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم مواسم التسوق في العالم؟

لقد كان عامًا صعبًا للمستهلكين الأميركيين، في ظل تضخم منتشر في كل مكان، ما دفع البنك المركزي الأميركي لمواصلة رفع أسعار الفائدة بسرعة، ناهيك عن سوق العقارات الذي بدأ في التهدئة. وكل ذلك يضع سوق التجزئة الأميركي في موقف صعب.

وهناك الكثير من البيانات التي ستصدر في الأيام القليلة المقبلة والتي ستقدم أدلة مهمة حول صحة الاقتصاد، وبالإضافة إلى عدد كبير من تقارير أرباح التجزئة، ستعلن الحكومة الأميركية عن أرقام مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر يوم الأربعاء، ويتوقع الاقتصاديون قفزة شهرية بنسبة 0.9%، في إشارة محتملة إلى أن التضخم كان له أثره على المستهلكين.

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لكن أحدث أرقام مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر قدمت بعض الراحة للمتسوقين، فقد تباطأت وتيرة الزيادات في الأسعار على أساس سنوي أكثر من المتوقع، مما أدى إلى ارتفاع كبير في سوق الأسهم خلال التعاملات الأخيرة.

ووفق شبكة "CNN"، فإن العديد من بائعي التجزئة الرئيسيين أيضًا على استعداد للإبلاغ عن نتائجهم للربع الأخير، ومن المحتمل تقديم توقعات حول المبيعات للأشهر القليلة القادمة.

وقد دفعت الزيادات المستمرة في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر القليلة الماضية أسعار بطاقات الائتمان إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. لذلك سيكون الأمر أكثر تكلفة من أي وقت مضى للعديد من المستهلكين الذين يتطلعون إلى شراء الهدايا هذا العام من خلال تأشيراتهم وبطاقات ماستركارد الخاصة بهم.

وتشير البيانات المتاحة، إلى ارتفاع إنفاق المستهلكين بنسبة 1.4% خلال الربع الثالث من العام الحالي، وفقًا لأحدث تقرير حكومي، ولا يزال هذا نموًا جيدًا، لكنه تباطؤ من الربعين الأول والثاني.

والسؤال الكبير الذي يواجه تجار التجزئة هو ما إذا كانوا قادرين على الاستمرار في رفع الأسعار أم لا. حتى الآن، استمر المستهلكون في الإنفاق على الرغم من الصدمات المتتالية، وهو ما ساعد بالطبع أن نمو الأجور ظل قوياً إلى حد ما.

في تقرير حديث، قال اقتصاديون لـ "موديز" في تقرير آفاق الاقتصاد 2023 الأخير: "لقد تمكن تجار التجزئة من نقل ارتفاع أسعار المنتجين إلى المستهلكين والحفاظ على هوامش الربح القوية". وأوضحوا أن سوق العمل الذي لا يزال يتمتع بالصحة هو أحد الأسباب التي جعلت اتجاهات طلب المستهلكين "لا تزال مرنة بشكل غير عادي".

لكن من الواضح أن تجار التجزئة بحاجة إلى ببعض التحسن في أيام العطلات، وقد تضررت أسهم المستهلكين بشدة هذا العام بسبب مخاوف التضخم ومخاوف الركود، وهوت أكثر من السوق الأوسع.

ومع ذلك، يشعر بعض الخبراء بالقلق من أن تجار التجزئة قد يستمرون في معاناتهم خلال عام 2023. وقد يحتاج المستهلكون في النهاية إلى مراقبة محافظهم عن كثب مع تزايد المخاوف بشأن الانكماش الاقتصادي الوشيك.