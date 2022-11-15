وزير النقل السعودي للعربية: إطلاق دراسة جديدة تهدف لربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية

قال وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح الجاسر، إنه تم إطلاق دراسة جديدة تهدف لربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية، وقياس تأثير ذلك على السياحة والخدمات اللوجيتسية.

وأوضح الوزير في مقابلة مع "العربية" على هامش ملتقى الرياض الاقتصادي، أن مشروع الجسر البري يعتبر من أهم مشاريع استراتيجية النقل السعودي، إذ يربط شرق المملكة بغربها.

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وأشار إلى الدراسة تنظر إلى التجارب العالمية في مجال ربط السكك الحديدية، وميزات الربط والفجوات المتاحة.

وأكد أن هناك تكاملا بين هذه الدراسة والاستراتيجية الوطنية للسكك الحديدية التي تقتضي مضاعفة حجم السكك الحديدية في المملكة حتى عام 2030 من 5500 كيلو متر حاليا إلى 13 ألف كيلو متر.

وبين الوزير أن الاستراتيجية تستهدف استكمال مشروع قطار الخليج وربط الرياض بعواصم المنطقة بقطارات تمتاز بالتقنية الحديثة.