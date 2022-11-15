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خاص

"التنمية الاقتصادية" للعربية: صندوق أبوظبي للاكتتابات يستهدف قطاعي الصحة والتكنولوجيا

يؤدي دورا محوريا في توجيه الشركات وزيادة عدد الطروحات

دبي - العربية.نت
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قال المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، سامح القبيسي، إن صندوق أبوظبي للاكتتابات يؤدي دورا محوريا في توجيه الشركات وزيادة عدد الطروحات ضمن المنطومة الاقتصادية في أبوظبي.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن الصندوق يتمثل دورها في الاستثمار بالشركات من داخل أو خارج الدولة بشرط أن تكون مدرجة أو مطروحة للاكتتاب في سوق أبوظبي، ويلعب أدواراً في توجيه وإرشاد المستثمر لكيفية بدء الطرح ومرحلة التحول للشركة.

وأوضح سامح القبيسي، أن الصندوق يعمل كجهة متوازية لمصلحة السوق وتنمية اقتصاد الدولة، وأولويته القطاعات التي تحظى بالتركيز داخل الدولة ويستهدف قطاعي الصحة والتكنولوجيا.

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وقال المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، إن الصندوق يساعد الشركات العائلية من داخل وخارج الدولة التي ترغب في الطرح بسوق أبوظبي.

وأضاف أنه عند وجود طلب كبير على الاكتتاب عندئذ ينتهي دور الصندوق وعندما يبيع يكون ذلك بطريقة مدروسة، أو يحتفظ بالأسهم لفترة.

كانت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، قد كشفت أن أكثر من 11 شركة تتحضر لإدراج أسهمها، وأن 3 إدراجات ستتم العام الحالي.

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