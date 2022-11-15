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خاص

"تبريد" للعربية: نتحوط لـ99% من الديون و1.5 مليار درهم السيولة النقدية

فتح مكتب في الهند لدراسة فرص التوسع

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس المالي التنفيذي لشركة "تبريد"، عادل الواحدي، إن نتائج الشركة مستمرة في النمو وحققت أرباحاً جيدة في الربع الثالث والتسعة أشهر الأولى من 2022، مسجلة هامش ربح أفضل بنسبة 55% من الفترة المماثلة من العام الماضي.

ارتفعت أرباح "تبريد" في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 3%، لتصل إلى 159 مليون درهم. وعلى مدار فترة التسعة أشهر، ارتفعت الأرباح 3% إلى 400 مليون درهم.

وأضاف عادل الواحدي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الأرباح جاء نتيجة جهود الشركة خلال السنة الحالية والاستحواذات في السنوات الماضية، والتوصيلات الإضافية لمناطق الامتياز الموجودة لديها.

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وأوضح الواحدي أن الشركة نفذت استحواذات جديدة في السنوات الماضية وسط مدينة دبي والسعديات ومدينة مصدر، بجانب توصيلات مناطق الامتياز الحالية التي توفر إيراداً أفضل.

وقال الرئيس المالي التنفيذي لشركة "تبريد"، إن الشركة حققت نمواً في مختلف المناطق الجغرافية وتعتبر الإمارات نقطة ارتكاز، لكنها سجلت خلال السنة الحالية نمواً في عمان بزيادة 19 ألف طن تبريد من إجمالي 48 ألف طن أضافتها "تبريد" خلال السنة الحالية، بجانب النمو في البحرين.

وأضاف عادل الواحدي، أن الشركة وقعت خلال السنة الحالية مشروعين في مصر، منها أعمال التبريد في مول القطامية ومدينة كابيتال ميد الطبية المتكاملة بطاقة 30 ألف طن تبريد وتدفئة منها 19 ألف طن في المرحلة الأولى.

وقال الرئيس المالي التنفيذي لشركة "تبريد"، إن "تبريد" فتحت مكتباً في الهند وتدرس فرص النمو في السوق الهندي، بالإضافة إلى التوسع في الأسواق الأخرى بالمنطقة.

وأضاف عادل الواحدي أن تكاليف التشغيل لم يلاحظ فيها أي تغير بسبب التخطيط المسبق وعلاقات الشركة مع الموردين.

وعن التمويل، قال الرئيس المالي التنفيذي، إن شركة "تبريد" أخذت تحوط بقيمة 99% من الدين الحالي للشركة، وبشأن تكاليف التمويل القادمة فإنها تمتلك سيولة نقدية بنحو 1.5 مليار درهم وذلك لا يحد من نموها المستقبلي.

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