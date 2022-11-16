أغنى عائلة في العالم تخفض ممتلكاتها في صناديق الأسواق الناشئة

خفضت شركة الاستثمار التي تدير ثروة عائلة والتون، ممتلكاتها في صناديق الأسواق الناشئة وسندات المحليات الأميركية، بينما أضافت حصصاً جديدة في شركة Snowflake Inc وVerve Therapeutics Inc.

وتستثمر شركة الأسهم الخاصة Walton Investment، في المقام الأول من خلال الصناديق المتداولة في البورصة منخفضة التكلفة.

مادة اعلانية

وبلغت حيازاتها من الأسهم الأميركية 3.5 مليار دولار في 30 سبتمبر، بانخفاض 535 مليون دولار عن نهاية الربع الثاني، وفقاً لإحدى الوثائق الصادرة يوم الإثنين لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وخفضت الشركة المعروفة اختصاراً باسم WIT حصصها في العديد من صناديق الاستثمار المتداولة التي تتعقب مؤشرات الأسواق الناشئة، بما في ذلك صناديق المؤشرات التابعة لشركتي فانغارد، وiShares، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي الوقت نفسه، عززت ممتلكاتها في صناديق المؤشرات التي تستثمر في أذون الخزانة قصيرة الأجل مثل Vanguard Short-Term Treasury ETF وصندوق مؤشرات Vanguard FTSE Developed Markets ETF.

فيما لا يزال استثمارها في صندوق مؤشرات فانغارد للأسواق الناشئة أكبر حيازة، والتي بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار في نهاية الربع حتى بعد تقليصها.

يأتي ذلك، بعد أن تعرضت الأسواق الناشئة لضربة قوية هذا العام، مع انخفاض مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بنسبة 24% منذ 31 ديسمبر الماضي.

وأضافت الشركة 12490 سهماً من برنامج Snowflake بقيمة 2.1 مليون دولار، و13.730 سهماً من شركة التكنولوجيا الحيوية Verve Therapeutics.

يشار إلى أن عائلة والتون، التي تستمد ثروتها من شركة وول مارت، هي أغنى عائلة في العالم حيث تقدر ثروتها الصافية بـ225 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وتتطلب قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات من المستثمرين الذين يديرون أكثر من 100 مليون دولار من الأسهم الأميركية الكشف عن ممتلكاتهم كل 3 أشهر، مع بعض الاستثناءات الممنوحة للمكاتب العائلية عند الاستئناف.