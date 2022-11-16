البنك الإسلامي للعربية: تخصيص 10.5 مليار دولار لتوفير الأغذية ودعم الزراعة للأعضاء

كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر في مقابلة مع "العربية" على هامش قمة مجموعة العشرين، عن تخصيص 10.5 مليار دولار لتوفير الحبوب والأغذية ودعم النشاطات الزراعية في الدول الأعضاء على المدى الطويل.

وقال الجاسر "لا نواجه مشكلة في الاقتراض من الأسواق ولدينا زيادة في رأس المال من المقرر بدء سدادها مطلع يناير المقبل".

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وأوضح أن البنك الإسلامي للتنمية باع سندات إسلامية "صكوكا" بقيمة مليار دولار، مؤكداً أنه لا يوجد لدينا مشكلة في التمويل للدول الأعضاء.

وتمتلك المملكة العربية السعودية الحصة الأكبر في رأسمال البنك الإسلامي للتنمية بنحو 23%، فيما تمتلك تركيا وإندونسيا حصصا بجانب 57 دولة أخرى باقي رأس المال.

وكشف الجاسر أنه بالتعاون مع مجموعة التنسيق العربية (AGC) تم وضع مشروع بقيمة 10 مليارات دولار بين الصناديق العربية بما فيها البنك الإسلامي للتنمية لإتاحة التمويل للدول الأعضاء.

ويعد AGC تحالفاً استراتيجياً يوفر استجابة منسقة لتمويل التنمية، ويضم مختلف صناديق التنمية الإقليمية.

وأشار إلى البنك الإسلامي للتنمية وفر برنامج تمويلي في بداية فيروس كورونا بقيمة 4.5 مليار دولار لتوفير اللقاحات والمستلزمات الطبية للدول الأعضاء.

وتابع: "لدينا نحو 6 مليارات دولار في إندونيسيا تتوزع ما بين قروض واستثمارات... ومن المقرر وضع حجر أساس لمجموعة مستشفيات في إندونيسيا".