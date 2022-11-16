السلع الفاخرة تسيطر على جيوب المتسوقين الصغار.. توقعات بنمو مبيعاتها 15% بـ2022

أنفق المستهلكون الذين لا تقل أعمارهم عن 15 عاماً مدخراتهم على سلع تتراوح أسعارها بين 300 دولار إلى 900 دولار مثل القبعات والأحذية الرياضية خلال العامين الماضيين، حيث وجدت الشركات المنتجة السلع الفاخرة طريقها للوصول إلى جيوب المتسوقين الصغار خلال العامين الماضيين.

وتمكنت العلامات الفاخرة مثل غوتشي وLVMH من جذب أنظار المستهلكين الصغار عبر إقامة شراكات مع علامات رياضية تنتج الملابس غير الرسمية التي يستهويها الشباب مثل أديداس ونايكي. وخصص منتجو السلع الفاخرة معظم ميزانياتها التسويقية إلى وسائل التواصل الاجتماعي خصوصاً تك توك الذي تستخدمه هذه الشريحة من المتسوقين في الغالب، كما وظفت التقنيات الحديثة مثل الميتافيرس.

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وتتوقع دراسة لشركة الاستشارات Bain & CO نمو مبيعات المنتجات الفاخرة 15% لتصل إلى 368 مليار دولار بنهاية هذا العام مقارنة بـ 2021 وهو أعلى من التوقعات السابقة.

فيما ترى Bain أن هذا النمو الذي دعمه الطلب من جيل الألفية والجيل الذي يليه المسمى بجيل Z قد يتراجع مع انتشار البطالة وارتفاع الأسعار. ويتوقع بعض الخبراء أن يوجه المستهلكون ميزانيتهم في موسم العطلات إلى السفر بدلاً من شراء السلع.

ولا يبدو أن هذا الأمر يقلق الشركات العاملة في الصناعة إذ قامت بربري مؤخراً بتعيين دانيال لي الذي عمل سابقاً في Bottega Veneta وغير توجهات الماركة بشكل كبير خلال الثلاث سنوات الماضية، تم تعيينه في منصب كبير المصممين للتركيز على إطلاق منتجات تجذب المستهلكين الأصغر سنًا.

كما يرى المدير المالي لشركة LVMH ، أن صناعة الرفاهية لم تكن محصنة ضد فترات الركود الاقتصادي، إلا أن تراجع الطلب عادة لا يدوم طويلا.