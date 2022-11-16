الاقتصاد العالمي في 2023.. ماذا لو تضافرت كل السيناريوهات السيئة في آن واحد؟

قد يكون عام 2022 بالنسبة للاقتصاد العالمي، واحدا من أصعب السنوات، نتيجة تكالب الظروف السيئة، بدايةً من الغزو الروسي لأوكرانيا، وعمليات الإغلاق في الصين المرتبطة بفيروس كورونا، وصولاً إلى أزمة سوق الإسكان، وتشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، ما أدى إلى انخفاض النمو العالمي لهذا العام إلى 3.1%، وهو ما يقل كثيراً عن توقعات الانتعاش التي رسمها الاقتصاديون في بداية 2022، ليكون النمو عند 4.7%. فهل يمكن أن يكون عام 2023 أسوأ؟

الإجابة قطعاً؛ فوفقاً لتحليل الحالة الأساسية لـ Bloomberg Economics للنمو العالمي في عام 2023 هي 2.4%. وقد تساهم أزمة طاقة أعمق في أوروبا، أو ركود سابق وأكثر إيلاماً في الولايات المتحدة، أو المزيد من القيود الوبائية والانحدار غير المنضبط في العقارات في الصين، لجعل هذا الرقم حلما بعيد المنال.

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وبالاعتماد على سيناريوهات من فرق بلومبرغ إيكونوميكس القٌطرية وباستخدام مجموعة من النماذج لحساب التداعيات بين البلدان، فيشير سيناريو الجانب السلبي، إلى أنه يمكن أن ينخفض النمو العالمي في عام 2023 إلى -0.5%، وهو ما سيقلص الدخل العالمي بأكثر من 5 تريليونات دولار، مقارنة بالتوقعات في بداية هذا العام.

أين هو أدنى مستوى للنمو العالمي؟

ليس من المستغرب بالطبع أن يصل التمرين الهادف إلى تقدير سيناريو الهبوط العالمي إلى رقم سلبي كبير. ومع ذلك، يشير تحليل "بلومبرغ" إلى مدى سهولة انزلاق نتيجة العام المقبل إلى ما دون التوقعات الباهتة بالفعل، بالإضافة إلى أقصى حد للتأثير إذا تضافرت الصدمات السلبية وتفاقمت.

في الولايات المتحدة، فإن الحالة الأساسية هي أن سوق العمل لديه قوة كافية وقوة إنفاق كافية للأسر لمواصلة النمو حتى النصف الثاني من عام 2023. وهذا يضع النمو في عام 2022 عند 1.8% و2023 عند 0.7%. يمكن أن يكون أسوأ. إذا أدى التصحيح الحاد في سوق الإسكان - مع تأثيرات غير مباشرة على النظام المالي - إلى دفع الركود إلى الأمام حتى عام 2022، فإن ذلك سيُطرح بشكل كبير من النمو.

وفي منطقة اليورو، بافتراض الشتاء البارد الموسمي، وتقاسم الغاز عبر البلدان، والدعم الكبير للأعمال التجارية والأسر سوف يسمح للاقتصاد بتجاوز أزمة الطاقة مع الركود الضحل فقط. فإن ذلك يعني وفقاً لتوقعات بلومبرغ إيكونوميكس في الحالة الأساسية للنمو في عام 2022 بنسبة 3.1% و2023 بنسبة -0.1%. أما إذا كانت درجات الحرارة شديدة البرودة والإخفاقات الشديدة في السياسة فإن ذلك، يمكن أن يطرح 0.8 نقطة مئوية هذا العام و3.3 نقطة مئوية بعد ذلك - مما يدفع الكتلة إلى ركود عميق، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وفي الصين، تفترض توقعات "بلومبرغ" الأساسية أن الحكومة تدير خروجاً سلساً من سياسة صفر كوفيد وتتجنب الانهيار الكارثي للعقارات. وهذا يضع النمو عند 3.2% في عام 2022 و5.7% في عام 2023 - مع نهاية ضوابط كوفيد-19 التي ساهمت في دفعة لمرة واحدة لرقم 2023. فيما يمكن للأمور أن تنحرف بسهولة عن المسار الصحيح. وقد يؤدي المزيد من عمليات الإغلاق في المدن الكبرى، أو التباطؤ الأكبر من المتوقع في سوق الإسكان، إلى خسارة 3.5 نقطة مئوية من النمو في عام 2023.

بالنظر إلى تلك الصدمات بمعزل عن غيرها، ستكون بالفعل سيئة بما فيه الكفاية. لكن عندما تتعثر الاقتصادات الكبرى، لا تنحصر التأثيرات داخل حدودها. إذ إن الآثار غير المباشرة للتجارة والتمويل وأسعار السلع الأساسية تعني أن الصدمات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين تنتشر في جميع أنحاء العالم. بالنسبة للعديد من الأسواق الناشئة - التي تصدر فاتورة بصادراتها وتفي باحتياجاتها التمويلية بالدولار - فإن تجنب المخاطرة في العملة الأميركية يزيد من الضغط.

تصادم الأزمات من شأنه أن يعرقل النمو

بالاعتماد على مجموعة من النماذج الكلية، قدرت بلومبرغ إيكونوميكس التأثير الكلي إذا سارت الأمور على نحو خاطئ في نفس الوقت.

بالنسبة للولايات المتحدة، فقد يؤدى مزيج من الضربات المحلية من تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي والتداعيات من الركود الأوروبي الأعمق والانكماش الصيني الحاد إلى انخفاض معدل النمو في عام 2023 إلى -1.8%. وفي منطقة اليورو 2023 فقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1%. أما بالنسبة للصين، فإن الآمال في التعافي في العام المقبل محبطة، حيث قد يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1% فقط.

كما قدّر النموذج التأثيرات على الأسواق الناشئة الرئيسية، بما في ذلك التأثيرات السلبية لزيادة قوة الدولار الأميركي، إلى خسائر حادة في اقتصادات تركيا والبرازيل.

من المفترض أن يكون التضخم المنخفض بمثابة الجانب المشرق من ضعف النمو، وهذا ما يقترحه نموذج بلومبرغ. بالنسبة للولايات المتحدة، على سبيل المثال، تُظهر النتائج انخفاض التضخم بمقدار 0.7 نقطة مئوية في نهاية عام 2023، وهو ما يكفي لإبعاد العديد من زيادات أسعار الفائدة الفيدرالية عن الطاولة. لسوء الحظ، الأمر ليس بهذه البساطة.

فمع افتراض سيناريو الاتجاه الهبوطي لأوروبا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، يمكن أن يكون التأثير العام في الواقع انخفاض النمو وارتفاع التضخم.

ومن الممكن أيضاً، بالطبع، بناء سيناريو صعودي. إذ قد يؤدي إنهاء الصراع في أوكرانيا أو شتاء دافئ بشكل غير عادي إلى تجنيب أوروبا الركود. فيما قد تخرج الصين من عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد في وقت أبكر أو تضيف المزيد من الحوافز لتعويض انهيار سوق العقارات أكثر من المتوقع.

وقد تقدم أسواق العمل في الولايات المتحدة معدل التضخم المناسب الذي يأمله بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد يؤدي مزيج من هذه المفاجآت الإيجابية إلى تشجيع الأسواق ورفع النمو العالمي للعام أعلى من التوقعات.

ومع ذلك، فإن الحالة الأساسية هي أن يكون عام 2023 عاماً من النمو الباهت وضغط الأسعار المرتفع. والدرس المستفاد من السنوات القليلة الماضية هو أن الأمور يمكن أن تسوء دائماً.