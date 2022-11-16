خبير: أسعار الذهب ستواصل الارتفاع حتى نهاية العام وسط ضعف الدولار

قال رئيس مركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، طارق الرفاعي، إن الشهر الماضي شهد انخفاضا أكثر من المتوقع في التضخم الأميركي، بدعم اتباع الفيدرالي الأميركي سياسات متشددة في رفع الفائدة.

وأضاف الرفاعي، في مقابلة مع "العربية"، أن "سياسات الفيدرالي الأميركي بدأت تؤتي ثمارها، بل التساؤل الذي يفرض نفسه هو هل سيوقف الفيدرالي وتيرة رفع الفائدة؟".

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وتوقع الرفاعي ألا يوقف الفيدرالي سياساته التشديدية في الفترة الحالية.

ويرى أن الضغط حاليا يقع على بنك إنجلترا والمركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة لمستويات مساوية على الأقل تقترب من أسعار الفائدة في أميركا.

وبالنسبة لارتفاع أسعار الذهب ووصولها إلى 9% هذا الشهر، قال الرفاعي، إن هناك علاقة عكسية بين الدولار والذهب، لذا كانت الارتفاعات الأخيرة بفعل تراجع الدولار، مرجحا "استمرار ارتفاع الذهب كلما رأينا انخفاضا بالدولار على الأقل حتى نهاية العام الحالي".