سيناريوهات الفائدة الأميركية والنمو الاقتصادي.. إلى أين تتجه البيانات؟

قال العضو المنتدب في شركة بيم كابيتال مهند الأعمى، إن ارتفاع أسواق الأسهم الأميركية يأتي تفاؤلا بأن البيانات الاقتصادية الأخيرة حول تباطؤ التضخم وغيرها من المؤشرات الإيجابية في الولايات المتحدة قد تستمر.

وأضاف الأعمى في مقابلة مع "العربية"، أن أعضاء في مجلس الاحتياطي الفيدرالي حاولوا أن يقللوا من أهمية هذه البيانات، حينما قالوا إنهم لن يتأثروا ببيان واحد أو اثنين إيجابيين، إذ يجب أن يكون هناك المزيد من الانخفاض الحاد والمتواصل للتضخم حتى يغير الفيدرالي سياساته.

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وأوضح أن الأسواق والمستثمرين متفائلون بأنهم ربما وصلنا لمعرفة المستوى الأعلى الذي ستصل إليه الفوائد الأميركية.

وتوقع الأعمى ألا يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة فوق 5% في العام المقبل.

في نفس الوقت، حذر الأعمى من إفراط المستثمرين في التفاؤل، لأنه من غير الواضح الفترة الزمنية التي ستبقى عليها أسعار الفائدة مرتفعة.

وذكر أن الفترة الزمنية التي ترتبط بمستوى رفع الفوائد تتعلق بالتضخم من جهة، ومستوى أداء الاقتصاد بشكل عام من جهة أخرى.

ويرى أن هناك تشاؤما من قبل المستثمرين أن الاقتصاد الأميركي سيذهب إلى تباطؤ سريع جدا العام القادم، وسوف يؤدي بالاحتياطي الفيدرالي إلى تخفيض الفوائد في عام 2023، وهذا السيناريو يتبعه الكثير من المستثمرين.

وأوضح أن سيناريو آخر يرجح وفق المعطيات الحالية من أن الاقتصاد الأميركي "متين" وسيظل قويا لفترة أطول من المتوقع، بالتالي قد تظل الفوائد لأطول من المتوقع، مضيفا: "إذا نظرنا إلى مستويات البطالة فإنها تقبع عند مستوى متدن، كذلك توقعات الناتج المحلي الإجمالي مازالت جيدة ولا تشير إلى ركود".