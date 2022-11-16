في أول رحلاتها للعودة إلى القمر.. ناسا تطلق صاروخ "Artemis I"

أطلقت ناسا أقوى صاروخ لها منذ 50 عاماً في وقت مبكر من يوم الأربعاء، حيث أرسلت كبسولة غير مأهولة إلى الفضاء في مهمة مدتها 25 يوماً للدوران حول القمر والعودة بأمان إلى الأرض.

غادر صاروخ نظام الإطلاق الفضائي التابع للوكالة، مع كبسولة أوريون المحمولة عليه، منصة إطلاق مركز كينيدي للفضاء على ساحل فلوريدا بعد الإقلاع مباشرة في الساعة 1:48 صباحاً بالتوقيت المحلي الأميركي.

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المهمة، المسماة Artemis I، تمثل الرحلة الافتتاحية لكل من صاروخ SLS وكبسولة طاقم Orion. ويبدأ برنامج Artemis متعدد المهام التابع لوكالة ناسا، والذي يركز على إرسال رواد فضاء، بما في ذلك أول امرأة وأول شخص ملون، إلى سطح القمر بحلول عام 2025، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ومن المفترض أن تكون SLS، التي بنتها شركة بوينغ، هي الوسيلة الأساسية التي سيتم استخدامها لنقل البشر إلى محيط القمر؛ تم بناء كبسولة طاقم أوريون بواسطة شركة لوكهيد مارتن.

ومع إطلاقها يوم الأربعاء، تعتزم ناسا إظهار أن مركبات SLS وOrion المدمجة يمكنها القيام بوظائفها بأمان قبل أن يصعد رواد الفضاء على متنها.

بعد حوالي 8 دقائق من الإقلاع، دخلت SLS مدار الأرض وانفصل الجزء الرئيسي للصاروخ عن الجزء العلوي الذي يحمل أوريون. وخلال ما يقرب من ساعة ونصف بعد الإطلاق، سيشتعل محرك المرحلة العليا لمدة 18 دقيقة لإرسال Orion في مساره إلى القمر.

وفي غضون 6 أيام، سيصل إلى مسافة 60 ميلاً (97 كيلومتراً) من سطح القمر، مستخدماً جاذبية القمر للدخول في مدار طويل. وتحتاج Orion إلى إثبات قدرتها على الدخول والخروج من مدار القمر قبل العودة إلى الأرض، والبقاء قيد التشغيل في الغلاف الجوي للأرض قبل العودة إلى الأرض في المحيط الهادئ في 11 ديسمبر.

كان إطلاق يوم الأربعاء هو المرة الثالثة خلال الشهرين الماضيين التي حاولت فيها ناسا إطلاق هذه المهمة. تم إلغاء المحاولة الأولى في نهاية أغسطس بسبب الطقس السيئ وتسرب الهيدروجين وقراءة سيئة من مستشعر درجة الحرارة في أحد المحركات الرئيسية.

كما تم تأجيل محاولة إطلاق ثانية في أوائل سبتمبر بعد ظهور تسرب للهيدروجين أثناء تحميل الوقود. واستبدلت ناسا الأجهزة التالفة على الصاروخ قبل المحاولة مرة أخرى. كانت ناسا تأمل بعد ذلك في المحاولة الثالثة في أواخر سبتمبر، لكنها اختارت إعادة المركبة الفضائية إلى حظيرتها الرئيسية لحمايتها من إعصار إيان، الذي كان يقترب منها.

أعادت وكالة ناسا الصاروخ إلى منصة الإطلاق قبل أقل من أسبوعين، في الوقت المناسب تماماً لعاصفة أخرى، إعصار نيكول، والذي ضرب فلوريدا. هذه المرة، اختارت ناسا ترك صاروخ SLS على منصة الإطلاق لحين مرور العاصفة. وتعرضت المركبة لأضرار طفيفة واعتبر مهندسو ناسا أنها جاهزة للطيران.

ومع ذلك، يسارع مسؤولو وكالة ناسا إلى الإشارة إلى أن Artemis I هو أولاً وقبل كل شيء محاولة تدريبية ولا يزال من الممكن أن ينحرف كثير عن مساره.

As @NASA_Orion begins the #Artemis I mission to the Moon, the spacecraft captured these stunning views of our home planet. pic.twitter.com/Pzk3PDt7sd — NASA Artemis (@NASAArtemis) November 16, 2022

من جانبه، قال مدير ناسا، بيل نيلسون، في مقابلة قبل محاولة الإطلاق الأولى: "من فضلك تفهم، إنها رحلة تجريبية". "إنهم يشددون عليها ويختبرونها بطريقة لن تفعلها أبداً مع البشر على متنها. هذا هو الهدف من رحلة تجريبية".

تأخيرات البرنامج

مر برنامج الإطلاق الذي جرى اليوم الأربعاء بأكثر من عقد في طور الإعداد. وتم إطلاق صاروخ SLS لأول مرة في عام 2010، وكان من المتوقع إطلاقه في وقت مبكر من عام 2017. ولكن مع تعثر تطويره وتضخم ميزانيته، ظل الصاروخ على الأرض. وارتفعت تكاليف التطوير من 7 مليارات دولار في الأصل إلى حوالي 23 مليار دولار، وفقاً لتقدير جمعية الكواكب.

وفي الوقت نفسه، عانى تطوير كبسولة Orion Crewable من تأخيرات وتجاوزات في التكاليف. إذ سلطت عمليات التدقيق الضوء على العيوب في إدارة بوينغ ولوكهيد مارتن لمشاريع كل منهما، بالإضافة إلى حوادث البناء والاختبار.

بدورها، قللت ناسا من شأن تلك الصراعات السابقة. وقال نيلسون خلال مؤتمر صحافي قبل محاولة الإطلاق الأولى: "نحن نطور أنظمة جديدة وتقنيات جديدة". "ويستغرق ذلك المال والوقت".

عناصر المهمة

الخطة هي أن يبقى Orion في مدار القمر لمدة تقل قليلاً عن أسبوع. ويحمل العديد من الحمولات، بما في ذلك العارضات التي ستساعد في اختبار ما قد يكون عليه الحال بالنسبة لراكبي المركبة في المستقبل الذين يسافرون إلى الفضاء السحيق. كما تحتوي على حزمة تسمى Callisto، والتي تتضمن Amazon Alexa وشاشة تعمل باللمس من Cisco's Webex، لاختبار أدوات الاتصال التي يمكن لرواد الفضاء استخدامها في الفضاء السحيق يوماً ما.

ستنشر المركبة أيضاً العديد من الأقمار الصناعية الصغيرة التي ستسافر إلى الفضاء السحيق، لاختبار التقنيات اللازمة للملاحة أو دراسة القمر وبيئته الإشعاعية. من المقرر أن يهبط أحد الأقمار الصناعية الصغيرة على سطح القمر.

إذا سارت الأمور وفقاً للخطة، في 11 ديسمبر، ستضع Orion درعها الحراري الجديد على المحك، لتحمل درجات حرارة العودة والتي تصل إلى 5000 درجة فهرنهايت قبل أن تتناثر الكبسولة قبالة ساحل سان دييغو. يجب أن يعمل الدرع بشكل لا تشوبه شائبة قبل أن يحصل Orion على الضوء الأخضر لحمل رواد الفضاء.

قال نيلسون في مقابلة: "الهدف الرئيسي هو اختبار الدرع الواقية من الحرارة ولا يمكنك اختبار ذلك في المختبر". "عليك اختبار هذه الدرع الحرارية الجديدة وستأتي مشتعلة وسريعة".