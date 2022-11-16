مؤسس "باينانس" للعربية: العملات المشفرة ستكون بخير.. وأنا لست منقذاً

قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باينانس، تشانغ بينغ تشاو، إن العملات المشفرة ليست بحاجة إلى منقذ، والعملات المشفرة ستكون بخير، مضيفا ":نا لست منقذا".

مؤسس "باينانس" أوضح في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، على هامش ملتقى أبوظبي للعملات المشفرة ضمن منتدى أسبوع أبوظبي المالي، أن "باينانس" أحد اللاعبين في الصناعة، : "كتبت تغريدة بأننا سنبيع بعض عملات FTT بغرض الشفافية، ونقوم بعدد من الإجراءات لحماية مستخدمينا ونحن من المشاركين في الصناعة، والعملات المشفرة غير مركزية إلى حد كبير، وبيتكوين وBME أو إيثيريوم لن تختفي، وستواصل النمو".

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ولفت تشانغ بينغ تشاو، أن العملات المشفرة ستشهد تقلبات قصيرة الأمد ولكن بالنظر إلى ما يحدث في القطاع، فإن هذه العملات أظهرت مرونة كبيرة وباعتقادي أن صناعة العملات المشفرة ستكون بخير.

وقال الرئيس التنفيذي إن أولوية "باينانس" خلال للفترة المقبلة هي التركيز على إثبات الاحتياطات لديها، وتسهيل تأكد العملاء من وجود أموالهم وهذه أسهل طريقة لضمان تفادي ما حصل لشركة FTX.

وتابع تشانغ بينغ تشاو: "أعتقد أن FTX قامت بتحويل أصول العملاء إلى استثمارات أخرى وبالتالي تمت إدارة FTX وكأنها صندوق تحوط بدلا من منصة تداول، أما نحن فمنصة تداول وليس لدينا صندوق تحوط وبالنسبة لنا أسهل طريقة لتفادي ما حصل لـ FTX هو بالاحتفاظ بالعملات المشفرة للعملاء على حالها وعدم استخدامها".

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وأضاف "لا يوجد سحر، ودخل "باينانس" يعتمد على عمولات صغيرة تفرضها على التداولات وتحقق أرباحا وبالتالي عملياتها مستدامة".

وفيما يتعلق بعملات FTT قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بايننس: "بعنا جزءًا صغيرا منها ولا يزال لدينا الجزء الأكبر وحاليا لا خطط لبيع المزيد".