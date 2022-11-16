هل تكبح مخزونات الغاز في ألمانيا انقطاع الكهرباء خلال الشتاء؟

قال مستشار الطاقة في Hawk Energy خالد العوضي، إن مخزونات الغاز في أوروبا كانت تصل إلى 90% سنوياً استعداداً لموسم الشتاء، فيما وصلت العام الحالي إلى 100%، في ظل التحسب لانقطاع إمدادات روسيا بالكامل.

وأضاف خالد العوضي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أن مخزون الغاز في ألمانيا يبلغ حالياً 1300 مليار قدم مكعبة من الغاز، ووفقاً لمعدل الاستهلاك الحالي فإنه يكفي لمدة شهرين ونصف، بالإضافة إلى وجود إمدادات أخرى من الغاز المسال بواقع ملياري قدم مكعبة.

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وأوضح العوضي، أن استهلاك الغاز في ألمانيا يبلغ 17 مليار قدم مكعبة يوميا، ولذلك يجب تخفيض الاستهلاك، حيث تستهدف ألمانيا خفض الاستهلاك 20%، عبر تقليل استهلاك المصانع.

وأشار مستشار الطاقة في Hawk Energy خالد العوضي، إلى أن ارتفاع أسعار الغاز أدى إلى انخفاض الاستهلاك بالتزامن مع شتاء دافئ حتى الآن.

وقال خالد العوضي، إن انقطاع إمدادات روسيا من الغاز إلى ألمانيا التي كانت تعادل 5 مليارات قدم مكعبة يقود إلى شكوك في مرور الشتاء دون حدوث انقطاع في الكهرباء.

وأضاف أنه رغم إضافة ألمانيا 5 محطات للغاز المسال ستكون جاهزة بنهاية العام الحالي فإن طاقتها تبلغ ملياري قدم مكعبة، تمثل 12% فقط من الاستهلاك 17 مليار قدم مكعبة يومياً.

وأوضح خالد العوضي، أنه رغم حصول ألمانيا على إمدادات من الخطوط الأوروبية للغاز من هولندا والنرويج، فإن هناك تخوفا من وجود نقص في الغاز وذلك أمر وارد جدا حالياً.

وتابع العوضي: "لذلك على ألمانيا استخدام الفحم والديزل وتقليل استهلاك المصانع وذلك أمر مفروض على ألمانيا وكل دول أوروبا في الشتاء، مع نقص الإمدادات للمساكن والكهرباء والصناعة".

وقال مستشار الطاقة في Hawk Energy خالد العوضي، إن أسعار الغاز سترتفع بدخول الشتاء مع انخفاض الحرارة في أوروبا وبدء فصل الشتاء من منتصف ديسمبر، وتوقف استيراد أوروبا للديزل من روسيا بواقع 2.5 مليون برميل يوميا ما سيؤثر على الأسعار في أوروبا.

وأضاف أن أسعار الغاز البالغة حالياً 40 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية MMBTU ارتفعت 10% خلال اليومين الماضيين، وسترتفع إلى أكثر من 60 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، لتعاود تسجيل أسعارها قبل 3 أشهر في بداية الاضطرابات ولذلك فإن أسعار النفط والغاز في أوروبا تتجه إلى الارتفاع.