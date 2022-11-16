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خاص

"الصناعة" السعودية للعربية: نتطلع لمضاعفة إنتاج الذهب بالمملكة 3 مرات

ننظر حالياً في نحو 762 رخصة تعدين

دبي - العربية.نت
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قال وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للتطوير التعديني في السعودية، مساعد الداوود، في مقابلة مع "العربية"، إن استراتيجية التعدين بالمملكة تهدف لمضاعفة إنتاج الذهب 3 مرات.

وكشف أن الاستراتيجية تستهدف لأن تصبح المملكة بين أكبر 3 منتجين للفوسفات في العالم.

وأوضح أن هناك نحو 2200 رخصة توزيع بين الاستكشاف والاستطلاع والاستغلال.

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وأضاف أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنظر حالياً في نحو 762 رخصة تعدين.

وأشار إلى أن إنتاج المملكة من الذهب في 2021 بلغ 347 ألف أوقية والفضة 267 ألف أوقية، والنحاس 90 ألف طن، ومركزات الفوسفات 10 ملايين طن.

وتخطط المملكة العربية السعودية لجذب 32 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في قطاع التعدين وإنتاج المعادن عبر 9 مشاريع مختلفة، مستفيدة من النمو المتوقع لإنتاج المعادن عالمياً بنحو 500% حتى عام 2050.

واجتذب قطاع التعدين السعودي استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزات 8 مليارات دولار في العام الماضي، حيث تم اصدار 145 رخصة، ولدى المملكة حالياً 558 رخصة سارية للكشف عن المعادن، و168 رخصة سارية لاستغلال المعادن والمناجم الصغيرة.

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