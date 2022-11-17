السلفادور.. سنشتري بيتكوين يومياً بدءًا من الآن
يُزعم أنها تمتلك 2381 بيتكوين بمتوسط سعر شراء يبلغ 43357 دولاراً
أعلن رئيس السلفادور نجيب بوكيلي أن الدولة الواقعة في أميركا الوسطى ستبدأ في شراء بيتكوين على أساس يومي ابتداءً من اليوم 17 نوفمبر.
يأتي هذا الإعلان بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من قيام الدولة بآخر عملية شراء لعملة بيتكوين في يوليو 2022، حيث حصلت على 80 بيتكوين بسعر 19000 دولار لعملة واحدة.
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بدأت السلفادور في شراء عملة بيتكوين المشفرة في سبتمبر 2022، مباشرة بعد جعلها مناقصة قانونية. في ذلك الوقت، كانت بيتكوين في منتصف سوق صاعد وكانت كل عملية شراء تقوم بها الدولة مربحة حيث كان السعر يصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق كل أسبوعين.
ومع ذلك، مع ظهور سوق هابطة بحلول الربع الثاني من عام 2022، بدأت عمليات شراء البيتكوين المبكرة في السلفادور تبدو وكأنها مقامرة ذات خسائر فادحة.
يُزعم أن السلفادور تمتلك 2381 بيتكوين بمتوسط سعر شراء يبلغ 43357 دولارًا، وفقًا لبيانات من Buy Bitcoin Worldwide. وتعتمد قيمة هذه المشتريات بشكل أساسي على الوقت الذي أعلن فيه الرئيس عن بدء الاستثمار في بيتكوين.
يقال إن السلفادور أنفقت ما يقرب من 103.23 مليون دولار على مشترياتها من بيتكوين حتى الآن. ومع ذلك، مع تداول العملة المشفرة بحوالي 16500 دولار، فإن هذا يعني أن القيمة الفعلية لمخزونها تبلغ 39.47 مليون دولار، مما يعني خسائر تزيد عن 63 مليون دولار.
أحد الشخصيات البارزة في صناعة العملات المشفرة التي ردت بسرعة على إعلان رئيس السلفادور كان مؤسس Tron جاستن صن، الذي قال: "سنشتري أيضًا عملة بيتكوين واحدة كل يوم بدءًا من الغد".
بينما صرح بوكيلي سابقًا أن السلفادور، التي أصبحت أول دولة في العالم تعترف بعملة بيتكوين كعملة قانونية، لم تبع أبدًا أيًا من مقتنياتها من العملات المشفرة، إلا أنه لم يشارك أبدًا عناوين المحفظة الفعلية المرتبطة بالمشتريات السابقة.
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