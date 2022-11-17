رئيس "سيمينز" يحذر: تحول الطاقة قد يفشل.. وهذا هو السبب!

حذر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز للطاقة أمس الأربعاء من أن عملية التحول في قطاع الطاقة ستفشل ما لم تعالج الصناعة عدداً من المشكلات التي تواجه قطاع طاقة الرياح حالياً.

وقال كريستيان بروش خلال مقابلة مع شبكة "CNBC"، إن شركته "في قلب عملية تحول الطاقة، لكنه أشار إلى وجود تحديات فيما يخص إنتاج الكهرباء من الرياح خاصة بالنسبة لسلاسل التوريد"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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وأضاف: "لا تنس أبداً أن مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح تقريباً، تحتاج إلى 10 أضعاف المواد مقارنة بما تحتاجه التقنيات التقليدية". "لذا إذا كانت هناك مشاكل في سلسلة التوريد، فإنها تضرب القطاع بشدة، وهذا ما نراه".

يوم الأربعاء، قالت شركة سيمنز إنيرجي إن "أداءها العام" قد تباطأ بسبب التطور السلبي في شركة سيمنز جاميسا للطاقة المتجددة، وهي شركة مصنعة لتوربينات الرياح تمتلك فيها حصة أغلبية.

وقالت شركة سيمنز إنيرجي في بيان إن أرباحها المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإطفاء - والبنود الخاصة - تراجعت إلى 379 مليون يورو (حوالي 393.8 مليون دولار) مقارنة بـ 661 مليون يورو للعام المالي 2021.

وأضافت: "بينما استفادت شركة الغاز والطاقة من خطة التحول الخاصة بها وشهدت ارتفاعاً حاداً في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب.

"نظراً للخسارة المتزايدة والتحديات التي تواجه الشركة الآن وفي العام المقبل، سيقترح المجلس التنفيذي لشركة Siemens Energy على مجلس الإشراف عدم اقتراح توزيعات أرباح لعام 2022 في اجتماع المساهمين السنوي في فبراير 2023".

وقال: "أنا واثق من أنه يمكننا الاستفادة من هذه الإمكانات الرائعة للرياح على المدى المتوسط والطويل، والموجودة". "ولكي نكون واضحين تماماً، لا يعمل تحول الطاقة بدون طاقة الرياح".