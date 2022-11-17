هذه أكبر 3 شركات سعودية لديها مشاريع في كوريا الجنوبية

تمتد العلاقات الاقتصادية بين السعودية وكوريا الجنوبية إلى أكثر من ستين عاما، فيما اكتسبت زخماً أكبر مع تأسيس اللجنة السعودية الكورية المشتركة قبل أربعين عاما لتعزيزها العلاقات والمصالح بين البلدين.

وعملت الدولتان على تعزيز العلاقات بشكل أوسع منذ قمة قادة مجموعة العشرين في الصين خلال سبتمبر 2016، حيث تعتبر جمهورية كوريا واحدة من 8 دول تتعاون مع المملكة لتحقيق رؤية 2030.

مادة اعلانية

وعلى صعيد الاستثمارات، تعمل شركات سعودية مختلفة في السوق الكورية، من أبرزها أرامكو السعودية، التي تعمل من خلال أربعة مشاريع وشركتان باستثمارات حالية تتجاوز 5 مليارات دولار، يضاف إليها 7 مليارت دولار جديدة في اتفاقية لتطوير أضخم وحدة تكسير بخاري للبتروكيميائيات المتكاملة على مستوى العالم في مشروع مشترك مع شركة "إس – أويل"، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا.

وتعمل "سابك" في قطاع المواد الكيميائية بمشروع واحد وشركة واحدة بحجم استثمارات بلغ مليار دولار. وتنشط الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في قطاع البلاستيك فلديها 3 مشاريع وشركتان بحجم استثمارات بلغ 168 مليون دولار.

في المقابل، بلغ عدد الاستثمارات الكورية في السعودية 132 استثمارا، بقيمة 3 مليارات دولار في قطاعات منها التعدين والكهرباء والغاز والصناعات التحويلية.

وخلال عام 2021، بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وكوريا الجنوبية نحو 26 مليار دولار، فيما سجل الميزان التجاري فائضا لصالح السعودية بقيمة 19 مليار دولار.

وساهم الصندوق الصناعي في دعم وتمويل المشاريع المشتركة مع كوريا، والتي استفاد منها أكثر من 12 مشروعا مشتركا تزيد قيمتها على 2.8 مليار دولار.

وتوجد استثمارات كورية صناعية، في مدن الهيئة السعودية للمدن الصناعية، تشمل ثلاثة مصانع كورية تعمل في تصنيع المطاط والبلاستيك وأنابيب الصلب.

وحصلت شركة سامسونغ للهندسة ومجموعة هيونداي على عقد لتنفيذ بعض أعمال مشروع حقل الجافورة للغاز في المملكة بقيمة تفوق 11 مليار دولار.

كما دخلت شركة هيونداي للصناعات الثقيلة شريكاً في مشروع إنشاء مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير.