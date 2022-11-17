هل يعيد فريق "سوناك" و"هانت" الثقة للاقتصاد البريطاني؟

تترقب الأسواق الإعلان عن الموازنة البريطانية اليوم بعد الفوضى التي تلت الموازنة الأخيرة التي كان قد أعلنها وزير الخزانة في الحكومة المستقيلة... فهل يعيد فريق "سوناك" و"هانت" الثقة للاقتصاد البريطاني؟

تعد المهمة أمام وزيرِ الخزانة جيريمي هانت واضحة ولكن في غاية الصعوبة لإيجاد الخليط المثالي من الزيادات الضريبية والتخفيضات في نفقات الحكومة لسد فجوة بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني في الموازنة العامة، وذلك وسط مخاوف بأن البلاد ماضية نحو أطول ركود اقتصادي في التاريخ المعاصر.

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وقال مدير التجارة في غرفة التجارة البريطانية، ليام سميث، "نحن نتوقع أن تدخل بريطانيا في ركود، وهذا ليس خبرا إيجابيا، والحكومة تواجه تحديات وقرارات كبيرة، نحن ننتظر خطط الحكومة في الموازنة القادمة، وما خططهم لدعم الشركات ولتجنب الركود؟ هناك عوامل عديدة ضاغطة من رفع بنك إنجلترا لنسب الفائدة و ارتفاع أسعار الطاقة رغم أنها مدعمة حتى أبريل، ولكن ماذا بعد أبريل؟ هناك الكثير من الغموض لمجال الأعمال".

وأضاف أنه من الخيارات المطروحة تمديد ضريبة استثنائية على شركات النفط والغاز لمدة عامين إضافيين حتى عامِ 2028، ورفع نسبة هذه الضريبة الاستثنائية من 25% إلى 30%، هذا إلى جانب احتمالية توسيعِ نطاق الضريبة لتشمل شركات توليد الكهرباء، وهذه التغيرات قد تجلب 40 مليار جنيه على مدارِ خمسِ سنوات.

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وأشار إلى خيار آخر هو رفع الضرائب على الأثرياء، إما من خلال رفع نسبة الضريبة المفروضة على الرواتب المرتفعة أو من خلال توسيع نطاق الضريبة لتشمل جزءا أكبر من الراتب، هذا إلى جانب إمكانية زيادة الضرائب على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية على المساهمين في إجراء قد يضرب المستثمرين وأصحاب الشركات.

في المقابل يقول البعض إن "هانت" ينوي خفض نسبة الضرائب على أرباح البنوك من 8% إلى 3% لتحصين القطاع المصرفي من الارتفاع المقررِ في الضرائب على الشركات.

هل سيكفي ذلك لإعادة الثقة للمستثمرين؟

يعتقد الرئيس التنفيذي لغرفة لندن للتجارة و الصناعة ريتشارد بيردج، أن تراس وكوارتنج أثاروا قلق العديدين ولكن رئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك وجيريمي هانت، وفريقهم طمأن الأسواق مقارنة بالحكومة السابقة. وأضاف "لكن طبعا عندما يتمهل المستثمر ويعيد النظر في استثماره دائما ما يود أن يرى التفاصيل والتأكيدات لذلك نحن ننظر إلى تفاصيل الموازنة، وسنتابع تفاعل الأسواق مع الإعلان".

وقال إن بعض التقاريرِ تشير إلى خطط لخفض الإنفاق الحكومي بواقعِ 35 مليار جنيه، وذلك عن طريق تأجيل أو حتى إلغاء عدد من المشروعات الضخمة خاصة في مجال النقل، أو إمكانية منح الموظفين الحكوميين زيادات في رواتبهم بنسبة 2% فقط أي أقل بكثير من معدلِ التضخم.

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وأضاف أن الملف الأكثر إثارة للجدل محليا هو مسألة التأمينات الاجتماعية للفقراء والمتقاعدين حيث تواجه الحكومة خيارين إما رفع المساعدات بنسبة تتماشي مع التضخم وهو خيار مكلف للغاية، أو رفعها بنسبة أقل من معدل التضخم، وهو قرار يحمل خطورة سياسية، ولكنه قد يجلب 13 مليار جنيه للخزانة.

وتتجه الأنظار إلى الموازنة العامة بعد التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق في ظل السياسات الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة المستقيلة، والتحدي بالنسبة إلى هانت هو استعادة ثقة الأسواق وتنشيط النمو، ولكن من دون زيادة العبء على الموازنة العامة.