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خاص

شركة إم باور للاستشارات: بورصة مصر مرشحة لمستوى قياسي في 2023

أسعار الأسهم المصرية جاذبة للشراء

دبي - العربية.نت
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قال رئيس شركة إم باور للاستشارات المالية، أسامة مراد، في مقابلة مع "العربية"، إن البورصة المصرية تشهد أداء إيجابياً بدعم من التوجهات الاقتصادية للحكومة المصرية بمنح دور أكبر للقطاع الخاص بجانب قرارات البنك المركزي والخاصة بتحرير سعر الصرف واعتماد سياسة مرنة للصرف.

وتوقع مراد، أن تسجل البورصة المصرية مستويات قياسية في 2023 وقد يختبر المرشر الرئيسي مستويات الـ20 ألف نقطة لدعم من العوامل السابقة بجانب تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية وبحاصة من السعودية والإمارات وقطر والتي شهدنا بدايتها خلال الفترة الماضية والمتوقع بلوغها نحو 20-30 مليار دولار.

وأوضح أنه مع توقعات الركود في الأسواق فإن أسعار الأسهم المصرية جاذبة للشراء.

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وأشار إلى أن بعض القطاعات في السوق المصرية مرشحة لتحقيق طفرة في أدائها مثل القطاع المالي والصناعي والأدوية والصحة والأغذية والمشروبات.

وكشف أن المستويات الطبيعية لمكرر الربحية لمؤشر EGX30 بين 10-12 مرة.

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