أجهزة آيفون الأكثر تطوراً تختفي من متاجر أميركا قبل أعياد الميلاد

أصبح الحصول على جهاز آيفون 14 المطور أكثر صعوبة، حيث اتسع وقت الانتظار للحصول على أجهزة 14 Pro و 14 Pro Max في الولايات المتحدة حالياً إلى 34 يوماً، بارتفاع من سبعة أيام الأسبوع الماضي و19 يوماً قبل ثلاثة أسابيع فقط، وفقاً لتقرير جديد من UBS تتبع توفر آيفون في 30 دولة.

وفي سلسلة من البحث أجرتها شبكة CNN على موقع Apple.com للعديد من المدن، بما في ذلك نيويورك ولوس أنجليس وواشنطن العاصمة وشيكاغو وميامي، كان لمعظم طرازات iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max تواريخ تسليم تتخطى 28 ديسمبر. ولم يكن كل من iPhone 14 Pro و 14 Pro Max متاحين في معظم المواقع.

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تأتي فترات الانتظار، التي وصفها محلل UBS بأنها "متطرفة"، في وقت تواجه شركة أبل قيوداً على سلسلة التوريد وتشديداً لقيود كوفيد في منشأة التجميع الرئيسية في Zhengzhou بالصين، والتي قالت الشركة سابقاً إنها تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية.

في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت شركة أبل بياناً أشار إلى أنها تشهد "طلباً قوياً" على طرازات iPhone 14 Pro و iPhone 14 Pro Max، لكنها تتوقع شحنات أقل مما كان متوقعاً.

وقالت الشركة: "سيشهد العملاء فترات انتظار أطول لاستلام منتجاتهم الجديدة".