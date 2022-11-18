كيف ستؤثر نتائج الانتخابات النصفية الأميركية على الأسواق؟

عصفت موجة من الاضطراب والقلق بالأسواق الكبرى بالعالم، خاصة "وول ستريت" في الولايات المتحدة، وذلك بسبب الانتخابات النصفية في البلاد، إلا أن السؤال اليوم الذي لا يزال مفتوحاً هو: كيف ستؤثر نتائج هذه الانتخابات على الأسواق؟ وهل ثمة جديد ستشهده الأسواق العالمية الكبرى خلال الفترة المقبلة بسبب التغير الذي طرأ على الكونغرس الأميركي؟

انتهت انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة قبل أيام بسيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، بينما سيتولى الديمقراطيون مجلس الشيوخ والرئاسة، وهو ما يُمكن أن يساهم في إحداث بعض التحولات الاقتصادية على المستوى الأميركي.

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بحسب مقال نشرته مجلة "فوربس" الأميركية على موقعها الإلكتروني، فمن المحتمل أن يتم إنجاز القليل من العمل حين تشترك الأطراف المتعارضة في السلطة. مع ذلك، فإن مناقشة سقف الديون وغيرها من الموضوعات من تقنين القنب إلى قروض الطلاب يمكن أن تؤثر على الأسواق والاقتصاد الكلي خلال الفترة المقبلة.

تشير الأبحاث إلى أن سوق الأوراق المالية يمكن أن تجري بشكل جيد خلال الفترة اللاحقة لانتخابات التجديد النصفي، إلا أن الاعتقاد السائد هو أن هذه التشكيلة الجديدة "تعني ببساطة أنه يتم عمل القليل عندما يتم تقاسم السلطة وتفضل الأسواق هذا النوع من الاستقرار".

يقول المقال إن "إحدى المشكلات المتعلقة بتقاسم السلطة هي أن رفع سقف الديون يصبح أكثر تعقيداً، حيث يجب رفع سقف الدين في العام 2023، إن لم يكن قبل ذلك، وقد يكون ذلك مخاطرة للأسواق المالية، إذا لم يتم القيام به بطريقة منظمة".

ويضيف: "إنها نقطة ضغط للجمهوريين الذين سيسيطرون على مجلس النواب اعتباراً من يناير، حيث من المحتمل أن يعرقلوا محاولة رفع سقف الديون. حتى جو مانشين، السناتور الديمقراطي، يود على ما يبدو رؤية تخفيضات في الميزانية قبل رفع سقف الديون".

وكان الجدل حول سقف الديون قد أظهر الخطر الكبير في صيف 2011، حيث أدت الانتخابات النصفية حينها إلى طريق مسدود، وكانت سياسة حافة الهاوية قد ظهرت بشأن هذه القضية، وخفضت الديون الأميركية وهبطت الأسواق بأكثر من 10%، ومع ذلك فقد تم رفع سقف الديون عدة مرات منذ العام 2011، مع قدر أقل من الاضطراب.

تقول "فوربس" إن ملف "القروض الطلابية" هو أحد القضايا الخلافية التي يمكن أن تتأثر خلال الفترة المقبلة، حيث قد يكون الإعفاء من قروض الطلاب، أكثر عرضة للخطر مع سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب.

ويخلص مقال مجلة "فوربس" إلى القول إن الجمود السياسي إيجابي بشكل عام للأسواق، مع ذلك، فإن الجدل حول سقف الديون يخلق بعض المخاطر، حيث إن عدم إحراز تقدم بشأنه قد يؤدي إلى توتر الأسواق قريباً.