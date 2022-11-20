"العالمية القابضة" ترفض إتمام صفقة شراء أسهم أكبر شركة أغذية كولومبية

رفضت شركة العالمية القابضة IHC Capital Holding، ومقرها أبوظبي، شراء حصة في أكبر شركة أغذية كولومبية Grupo Nutresa SA بعد أن طرح المستثمرون استجاب 7.7% من حملة الأسهم القائمة على العرض الذي انتهى يوم الجمعة، وفقاً لبيان صادر عن متحدث باسم البورصة.

وقالت "العالمية القابضة"، في بيان، إن عرض Nutresa كان جزءاً من خطتها للتوسع عالمياً. وأضاف المتحدث باسم الشركة أحمد إبراهيم: "تقدم أميركا الجنوبية مزيجاً ممتازاً من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وستواصل IHC البحث عن صفقات عبر تلك المنطقة"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

مادة اعلانية

كانت الشركة تسعى لشراء ما بين 25% و31.25% من صانع الوجبات الخفيفة والشوكولاتة والقهوة بسعر 15 دولاراً للسهم. فيما أغلقت الأسهم عند 54600 بيزو (حوالي 11 دولاراً).

ويعد هذا هو الفصل الأخير في جهد استمر لمدة عام من قبل شركة العالمية القابضة، والملياردير الكولومبي خايمي غيلينسكي، للسيطرة على Grupo Empresarial Antioqueno، أو GEA، من خلال شراء أسهم الشركات الأعضاء فيها، بما في ذلك Nutresa.

ومنذ نوفمبر 2021، أنفق غيلينسكي، الذي جمع ثروته في الأعمال المصرفية، أكثر من ملياري دولار ليصبح ثاني أكبر مساهم في Nutresa والأكبر في Grupo de Inversiones Suramericana SA، وهي شركة مالية قابضة.