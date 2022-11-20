بعد استطلاع آراء المتابعين.. ماسك يعيد حساب تويتر للرئيس السابق دونالد ترمب

أعلن المالك والمدير التنفيذي الجديد لمنصة تويتر، إيلون ماسك في تغريدة، أنه سيعيد حساب تويتر للرئيس السابق دونالد ترمب يوم السبت.

وأجرى ماسك استطلاعاً للرأي على منصة التواصل الاجتماعي ابتداءً من ساعة متأخرة من يوم الجمعة طالباً متابعيه بالتصويت على إعادة حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على المنصة. واستمر الاستطلاع لمدة 24 ساعة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وفي ختامه، كتب ماسك في تغريدة: "لقد قال الناس رأيهم. سيعاد حساب ترمب إلى منصبه. فوكس بوبولي، فوكس داي". العبارة الأخيرة تعني "صوت الشعب صوت الله".

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv — Elon Musk (@elonmusk) November 20, 2022

وبدا أن حساب ترمب منشور على موقع تويتر، لكن الرئيس السابق لم يصدر أي منشورات جديدة على منصة التواصل الاجتماعي بعد أن رفع ماسك الحظر مباشرة.

تحت الملكية السابقة، أصدر تويتر حظراً مدى الحياة على حساب الرئيس دونالد ترمب في يناير 2021.

وتم تعليق حساب الرئيس السابق لأول مرة بواسطة تويتر في أعقاب تمرد 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول الأميركي حيث قام أنصاره بأعمال شغب وعطلوا المشرعين الذين كانوا يقومون بفرز أصوات الهيئة الانتخابية رسمياً.

في ذلك الوقت، قال موقع تويتر في تغريدة، إنه اتخذ القرار "بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

وبمجرد حظر ترمب من تويتر ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى بما في ذلك فيسبوك، أنشأ شركة وسائط اجتماعية خاصة به.

من جانبه، قال ترمب في وقت سابق هذا العام، إنه لن يعود إلى منصة التواصل الاجتماعي حتى لو عكس ماسك الحظر.

تأتي خطوة إعادة ترمب إلى تويتر بعد أيام من إعلان الرئيس السابق حملته الثالثة للبيت الأبيض. يخضع ترمب حالياً لتحقيق فيدرالي بسبب تعامله مع وثائق سرية ودوره في جهد هائل لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.