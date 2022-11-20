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سيارة تسلا
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تسلا تستدعي 321 ألف سيارة أميركية بسبب الإضاءة الخلفية

السهم تراجع لأدنى مستوى خلال عامين

دبي - العربية.نت
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استدعت شركة تسلا أكثر من 321 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب عيب في المصابيح الخلفية.

وتأتي هذه الأخبار في أعقاب استدعاء الشركة يوم الجمعة لما يقرب من 30 ألف سيارة طراز X في الولايات المتحدة بسبب مشكلة قد تتسبب في فتح الوسادة الهوائية للراكب الأمامي بشكل غير صحيح، مما أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 3% تقريباً إلى أدنى مستوى في عامين تقريباً.

وقالت الشركة في الملف الذي نُشر يوم السبت إلى الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA)، قالت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية إن الاستدعاء المتعلق بضوء الذيل يغطي سيارات موديل 2023 من طراز تسلا 3 و2020-2023 من طراز Y، وفقاً لما ذكرته شبكة "NBC News"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وكتبت شركة تسلا في بيان، إنها ستنشر تحديثاً عبر الهواء لتصحيح مشكلة الإضاءة الخلفية وقالت إنه ليس لديها تقارير عن أي حوادث أو إصابات متعلقة بالاستدعاء.

وقالت الشركة إن الاستدعاء جاء بعد شكاوى العملاء التي علمت بها في أواخر أكتوبر، ومعظمها من الأسواق الخارجية، زعموا أن المصابيح الخلفية للسيارة لم تكن تعمل.

وجد التحقيق في حالات نادرة أن الأضواء قد لا تعمل بشكل متقطع بسبب حالة شاذة قد تتسبب في اكتشاف أخطاء خاطئة أثناء عملية إيقاظ السيارة. وقالت تسلا إنها تلقت ثلاثة تقارير ضمان بشأن هذه المشكلة.

أبلغت شركة تسلا عن 19 حملة استدعاء أميركية في عام 2022 تغطي أكثر من 3.7 مليون سيارة بما في ذلك 4 عمليات استدعاء في نوفمبر، وفقاً لبيانات NHTSA.

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