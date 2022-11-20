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سوق السعودية

سوق الأسهم السعودية تهبط 0.8%.. وخبير: ضغوط الفائدة تؤثر على الأداء

مؤشر تاسي يحافظ على مستوى 11 ألف نقطة

دبي - العربية.نت
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انخفضت سوق الأسهم السعودية، اليوم الأحد، وسط هبوط أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي وإعادة تقييم الأصول بعد رفع الفائدة، إلا أن المؤشر السعودي حافظ على البقاء فوق مستوى 11 ألف نقطة.

وسجل خاما قياس النفط خسائر أسبوعية حيث خسر برميل برنت نحو 9% وخام غرب تكساس الوسيط حوالي 10%.

وسجل مؤشر السوق الرئيسية (تاسي) انخفاضا بنسبة 0.8% أو ما يعادل 88 نقطة عند مستوى 11053نقطة.

سوق الأسهم السعودية تقتفي أثر النفط هبوطا.. و"تاسي" يتراجع 0.9% أسواق المال سوق السعودية سوق الأسهم السعودية تقتفي أثر النفط هبوطا.. و"تاسي" يتراجع 0.9%

وبلغت قيمة التداولات 3.1 مليار ريال عبر التداول على نحو 86.4 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 49 سهما، تصدرها سهم "الوطنية للتعليم" بنسبة 8.56%، مقابل تراجع 156 سهما بصدارة "شمس" نسبة 9.94%، وذلك من بين 218 شركة مدرجة.

من جانبه، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية عبدالله الربدي، إن هناك عوامل كثيرة تؤثر على السوق السعودية في الفترة الحالية إلا أن أكبر عامل هو ارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف الربدي في مقابلة مع "العربية"، أنه بمجرد ارتفاع أسعار الفائدة يتم إعادة تسعير جميع الأصول والتكاليف والفرص البديلة.

وذكر أن تكلفة الأموال ارتفعت عما كانت عليه مطلع العام، مشيرا إلى أن سعر السايبور في السعودية وصل إلى 6% والفائدة الأميركية بلغت 4%.

وتابع: "إلى أن تهدأ وتيرة ارتفاعات أسعار الفائدة وتستقر مستويات التضخم، حينها قد نرى استقرارا بالأسواق أو تغيرا بالاتجاهات".

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