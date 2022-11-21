هكذا تستفيد اقتصادات المنطقة من تنظيم كأس العالم في قطر 2022

قال رئيس الاستثمار في كابيتال للاستثمارات، وسيم جمعة، إن خطط الشركات للاستثمار والاستفادة من تنظيم كأس العالم في قطر تم وضعها خلال الفترة الماضية، ويمكن البناء عليه في الدول المجهزة لتلك الفعاليات ولديها أنشطة ترفيهية.

وأضاف وسيم جمعة في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، أن موسم الرياض مستمر والفعاليات الأخرى في السعودية، ونهاية العام واحتفالات رأس السنة ومهرجانات التسوق في دبي تؤهل للاستفادة من كأس العالم.

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وأوضح جمعة، أن المنطقة مؤهلة أكثر من غيرها للاستفادة من تنظيم كأس العالم، نظراً لأن لديها بنية تحتية ولا توجد مشكلات مثل أوروبا في الغاز والتدفئة.

ومع انطلاق مباريات كأس العالم لكرة القدم في قطر، كشفت اللجنة المنظمة إنه من المتوقع أن يدر المونديال نحو 9 مليارات دولار من الأرباح تأتي في معظمها من الإنفاق السياحي والأنشطة الاقتصادية المصاحبة لهذا المونديال، وهو ما يمثل نحو 1% من الناتج المحلي لقطر وبالطبع هناك تكاليف ضخمة تتحملها الدول المستضيفة لمباريات كأس العالم ، لكن إنفاق قطر كان الأعلى على الإطلاق.

قد يكون من الصعب تحديد التكلفة الدقيقة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق في قطر اليوم الأحد، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى أن مونديال قطر سيكون الأغلى منذ بدء بطولات كأس العالم في عام 1930.

ووسط تقديرات بأن التكلفة قد تتساوى مع ما جرى إنفاقه على 21 بطولة سابقة مجتمعة، بحسب "فرونت أوفيس سبورتس" الأميركية المتخصصة في مجال الاستشارات المالية الرياضية.

وقد تتجاوز تكلفة المونديال في قطر هذا العام 220 مليار دولار، وهي أعلى من التقديرات الأولية عند 65 مليار دولار عندما تم وقع الاختيار على قطر لاستضافة المونديال في 2010.