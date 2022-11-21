كيف يؤثر تنظيم كأس العالم في قطر 2022 على العقارات؟

قال المدير التنفيذي لشركة Mortgage Finder محمد كسواني، إن السوق العقارية في دبي إيجابية جدا خلال 2022، مضيفا "حتى الجمعة الماضية ارتفع عدد المعاملات العقارية بنسبة 60% على أساس سنوي".

وأوضح محمد كسواني، في مقابلة مع "العربية"، على هامش معرض سيتي سكيب العقاري في دبي، إن هذه الإيجابية ترجع إلى عدة دوافع منها مونديال قطر 2022 الذي له صدى على المنطقة أجمعها، مع وجود بيئة اقتصادية صحية في دبي والمنطقة ككل حالياً.

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ولفت كسواني، أن من بين الدوافع أيضاً ارتفاع أسعار النفط التي لها تأثير إيجابي على الأسواق بشكل عام والعقارات بشكل خاص.

وقال المدير التنفيذي لشركة Mortgage Finder، إن إمارة دبي تمتلك العديد من العوامل الإيجابية المؤثرة على السوق العقاري، منها إصدار أكثر من 150 ألف إقامة طويلة الأمد منذ بداية برنامج الإقامة الذهبية، والذي استقطب الكثير من المبدعين ورواد الأعمال والمستثمرين وهو ما خلق فرصاً كبيرة في السوق.

وعن تأثير أسعار الفائدة قال محمد كسواني، إنه يمكن فهم السوق من وجهة النظر العالمية نظراً لارتباط الدولار بالدرهم الإماراتي، وبالتالي يؤثر ارتفاع الفوائد على الأرباح المصرفية في الإمارات، ويكون له تأثير أساسي على القدرة الشرائية، وبالنظر إلى الرهن العقاري فإنه ارتفع 30% حتى الآن على أساس سنوي.

وأضاف كسواني، أن ارتفاع الرهن العقاري يعود إلى زيادة أسعار الفائدة لكن التأثير الأكبر جاء من زيادة أسعار العقارات، وقد يصل تأثير زيادة أسعار العقارات والفائدة قد تصل إلى 70% أو أكثر.