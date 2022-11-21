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شركة بيركشاير هاثاواي الأميركية
شركة بيركشاير هاثاواي الأميركية.
شركات

وارن بافيت يرفع حصص "بيركشاير" في 5 من كبرى الشركات التجارية اليابانية

"بيركشاير" اشترت لأول مرة حصصاً في عدد من بيوت التجارة اليابانية خلال غسطس 2020

دبي - العربية.نت
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زادت شركة الملياردير وارن بافيت، "بيركشاير هاثاواي" الأميركية، حصصها في خمس من كبرى الشركات التجارية اليابانية، وفقاً للإيداعات الصادرة اليوم الاثنين.

واشترت "بيركشاير" لأول مرة حصصاً في عدد من بيوت التجارة اليابانية، أو كما يطلق عليها باليابانية "سوغو شوشا"، في غسطس 2020، حيث استحوذت على حوالي 5% من كل شركة.

وحققت شركات التجارة، التي تستثمر في مشاريع النفط والغاز الطبيعي على مستوى العالم، أرباحاً ممتازة في الربع الأخير مدعومة بالطفرة في أسعار السلع، إذ أعلنت ميتسوي عن إعادة شراء أسهم بقيمة 140 مليار ين (مليار دولار) في وقت سابق من هذا الشهر على خلفية قفزة في الأرباح من ارتفاع أسعار الطاقة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وزادت شركة التأمين National Indemnity التابعة لشركة بيركشاير من حصتها في شركة Mitsubishi Corp إلى 6.59% من 5.04%، بحسب وثائق قُدمت إلى وزارة المالية في طوكيو.

كما أضاف الكيان إلى حصصه في Marubeni Corp وItochu Corp وMitsui & Co وSumitomo Corp، ولم يتضح من الإيداعات متى زادت الرهانات.

وفي بيان كشف عن شرائها للحصص الأولية في عام 2020، قالت "بيركشاير" إنها قد تزيد حصصها في أي من الشركات بنسبة تصل إلى 9.9%.

ولم تكن الشركات التجارية هي الزيادات الرئيسية الوحيدة في محفظة بافيت الآسيوية، حيث استحوذت "بيركشاير" على حصة قدرها 5 مليارات دولار في شركة TSMC التايوانية العملاقة لأشباه الموصلات في الربع الأخير في محاولة للاستفادة من تقييمها الرخيص وريادتها التكنولوجية وأساسياتها القوية.

وبشكل منفصل، تفكر شركة Berkshire Hathaway في إمكانية طرح سندات مقومة بالين، وفقاً لمذكرة من شركة Mizuho Securities Co، إذ يسعى المقترضون إلى إيجاد سوق ائتمان ياباني مستقر نسبياً.

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