"Like Home" للعربية: ارتفاع إيجار بيوت العطلات 40% نتيجة مونديال قطر

قال المدير التنفيذي لـ"Like Home" سعيد الزبيدي، إن إيجار بيوت العطلات ارتفعت بنسبة تراوحت بين 30% إلى 40% نتيجة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وأضاف الزبيدي في مقابلة مع "العربية" على هامش فاعليات معرض سيتي سكيت العقاري دبي 2022، أن الإقبال على بيوت العطلات في الإمارات ارتفع بنسبة 100%، متوقعا استمرار الأداء الإيجابي لهذا القطاع في العامين المقبلين.

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وأشار إلى أن الإقبال على بيوت العطلات يزيد في موسم الشتاء، بدعم تفعيل سياسات العمل عن بعد.

وذكر أن دبي من ضمن الأماكن المفضلة للعمل من قبل المستثمرين، لذلك زاد الطلب على بيوت العطلات.

وافتتحت اليوم الاثنين، فعاليات معرض سيتي سكيب 2022 في مركز دبي التجاري العالمي والذي تستمر فعالياته حتى 23 نوفمبر الجاري.

ويهدف معرض سيتي سكيب 2022 إلى تسهيل تواصل المستثمرين والمشترين وخبراء القطاع مع مجموعة واسعة من الموردين في القطاع العقاري، مما يسهم في تعزيز نمو القطاع في مختلف الأسواق العالمية الناشئة.