الأسهم التركية من أكبر الرابحين في 2022.. كيف صعد بها المستثمرون الأفراد؟

على عكس معظم أسواق الأسهم في العالم التي شهدت عاماً عاصفاً، ارتفعت سوق تركيا إلى مستوى مرتفع في العام 2022 مع بحث المستثمرين الأفراد المحليين عن ملاذ من التضخم الجامح.

صعد مؤشر بورصة إسطنبول 100 القياسي بنسبة 80٪ بالدولار هذا العام. وبالليرة، ارتفع المؤشر بأكثر من 150٪، وهو أفضل أداء منذ 1999.

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قال إيفرين كيريك أوغلو، مؤسس شركة Sardis Research Consultancy ومقرها إسطنبول: "من المرجح أن يستمر تفضيل الأسهم للنصف الأول على الأقل من العام المقبل، حتى مع بدء التضخم في التراجع. ومن المرجح أن تحافظ الحكومة على معدلات فائدة منخفضة وأن تبقي العملة تحت السيطرة حتى الانتخابات في شهر يونيو"، بحسب ما نقلته "بلومبرغ".

يتهافت المستثمرون المحليون على الأسهم حيث يتبع البنك المركزي التركي سياسات غير تقليدية لخفض أسعار الفائدة لتعزيز النمو، حتى مع تجاوز معدلات التضخم 80٪. وأدت دورات التيسير النقدي التي حدثت في العام 2021، والتي تتعارض مع موقف معظم البنوك المركزية العالمية، إلى انخفاض الليرة وتحويل الأسهم إلى واحدة من الملاذات القليلة التي تدر عائداً.

وأدى نطاق التداول الضيق الأخير للعملة أيضاً إلى تراجع الاهتمام بحسابات الودائع الحكومية بالليرة، مما أرسل المستثمرين المحليين للبحث عن أصول بديلة.

تجاوز معدل التضخم في أكتوبر 85٪، وبينما يتوقع البنك المركزي أن ينخفض ​​إلى 65.2٪ بحلول نهاية العام، فإنه لا يزال من بين أعلى المعدلات في العالم.

وقد أصبحت الأسهم مفضلة لدى المستثمرين، فقد ارتفع عدد حسابات تداول الأسهم المفتوحة من قبل المستثمرين الأفراد بنسبة 32٪ هذا العام إلى 3.1 مليون اعتبارًا من 18 نوفمبر، وفقًا لما نقلته "بلومبرغ" عن إحصاءات من مركز الإيداع المركزي للأوراق المالية في تركيا.

ولا يزال الأجانب سلبيين بشأن تركيا، فبعد تدفق مليارات الدولارات إلى الخارج، أصبحوا يمتلكون الآن مستوى منخفضاً قياسياً يبلغ 29٪ من سوق الأسهم.

وعلى الرغم من أن زعيم المعارضة الرئيسية في تركيا حذر في نهاية هذا الأسبوع من أن "القيم المتضخمة في بورصة الأوراق المالية في البلاد تشكل خطرًا على المستثمرين الأفراد"، إلا أن أسهم البلاد لا تزال تتداول بخصم 50٪ مقارنة بأقرانها في الأسواق الناشئة. وتأثير التضخم على أرباح الشركات هو السبب الأكبر في هذه الفجوة.