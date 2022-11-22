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الأسواق العالمية

خبراء وول ستريت: المستثمرون في أسهم التجزئة أمامهم رحلة "وعرة"

شركات التجزئة تواجه عاماً قاسياً خلال 2022

دبي - سمر الماشطة
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تواجه شركات التجزئة عاماً قاسياً خلال 2022، مع تراجع مؤشر S&P 500 لأسهم التجزئة أكثر من 30% منذ بداية العام.

ويرى الخبراء في وول ستريت أن أمام المستثمرين في أسهم التجزئة رحلة "وعرة" أو bumpy ride على حد تعبيرهم، فيما لا تبدو أي بوادر انفراج في الربع الرابع، المعوَل عليه أن يحقق أعلى مبيعات في العام بدعم من موسم الأعياد.

نظراً لأن ارتفاع معدل التضخم وزيادة المصروف على الضروريات، ترك المتاجر عالقة في معروض فائض في قطاع الملابس والإلكترونيات، ما دفع تجار التجزئة لتخفيض الأسعار على حساب الأرباح.

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وبحسب مسح أجراه بنك غولدمان ساكس على 1000 مستهلك أميركي، فإن نصفهم يخططون لإنفاق أقل في موسم العطلات هذا مما فعلوا في العام الماضي.

وأعلنت سلاسل متاجر تارجت عن تراجع في المبيعات في أكتوبر لا سيما في قطاع الهدايا مثل الألعاب.

وتراجعت أسهم تارجت بنحو 9% خلال الأسبوع وأكثر من 30% منذ بداية العام.

وتوقعت أمازون تسجيل أبطأ نمو ربع سنوي في تاريخها، ما أدى إلى انخفاض قيمتها السوقية لفترة وجيزة إلى أقل من تريليون دولار، فيما تراجعت أسهم أمازون بنحو 6.5% خلال أسبوع و30% في آخر 3 أشهر.

وسحبت سلسلة متاجر Kohl's يوم الخميس توقعاتها للعام بأكمله بسبب التقلبات في قطاع التجزئة وأعلنت عن تراجع أرباح الربع الثالث وانخفاض الإيرادات بنسبة 7 %، وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 1.6% خلال أسبوع وأكثر من 37% منذ بداية العام.

وجاءت نتائج وول مارت أعلى من التوقعات لكنها تعتبر حالة خاصة بين شركات التجزئة، نظراً لأن نسبة 56% من مبيعاتها تأتي من البقالة، ولذلك خالفت الاتجاه وارتفعت أسهمها بأكثر من 9% خلال أسبوع وأكثر من 4.6% منذ بداية العام.

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