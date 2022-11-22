"مازدا" تخطط لاستثمار 11 مليار دولار في التحول للسيارات الكهربائية
ستشكل السيارات الكهربائية 25% إلى 40% من مبيعاتها العالمية بحلول 2030
تخطط شركة مازدا موتور، ومورديها لاستثمار 1.5 تريليون ين (10.6 مليار دولار أميركي) في خطتها للتوسع في المركبات الكهربائية، حيث تتوقع شركة صناعة السيارات أنها ستشكل 25% -40% من مبيعاتها العالمية في عام 2030.
وقال المدير التنفيذي الأول، أكيرا كوجا، إن الاستثمار يشمل الإنفاق على منشآت من قبل موردي مازدا، دون الكشف عن مقدار مساهمة الشركة.
وكانت الشركة قد قالت سابقاً إن المركبات الكهربائية يمكن أن تمثل 25% من المبيعات في نهاية العقد، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
كما كشف كوجا عن إضافة "مازدا" لشركة Envision AESC الصينية كمورد جديد لبطاريات السيارات الكهربائية. وفي بيان منفصل الثلاثاء، قالت شركة صناعة السيارات اليابانية إنها ستدرس الاستثمار في إنتاج البطاريات.
ويتوقع كوجا، تقلص إمدادات البطاريات مع تنامي الطلب عليها بسبب خطط تحول شركات السيارات إلى السيارات الكهربائية، ما دفع الشركة لدراسة تنويع مصادر الشراء بهدف تأمين استقرار الإمدادات.
وفي أغسطس، تعهدت شركة تويوتا باستثمار ما يصل إلى 730 مليار ين في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في اليابان والولايات المتحدة، بينما تخطط شركة هوندا موتور أيضاً لإنفاق مليارات الدولارات مع شركة LG Energy Solution Ltd الكورية الجنوبية على مصنع بطاريات جديد.
وقالت "مازدا" أيضاً يوم الثلاثاء إنها وافقت على التعاون مع 7 شركات محلية، بما في ذلك Imasen Electric Industrial Co وOndo Corp، لتطوير وإنتاج وحدات محرك كهربائي.
-
الأسهم الأوروبية تصعد مدفوعة بتعافي النفط وأسهم التعدينصعدت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، مدعومة بانتعاش أسهم قطاع السلع بعد هبوطها في الجلسة السابقة في وقت يدرس المستثمرون إشارات متضاربة من صانعي ... أسواق المال
-
"سيتي" و"غولدمان ساكس" يتوقعان ازدهار الاكتتابات الأولية في الخليج حتى 2023الاكتتابات العامة في المنطقة جمعت 18 مليار دولار منذ بداية العام.. ثاني أفضل الأعوام تاريخياً قصص اقتصادية
-
وزير النفط الكويتي ينفي وجود نقاشات حول زيادة إنتاج أوبك+نفت السعودية والإمارات في وقت سابق ما جاء في تقرير لـوول ستريت جورنال حول وجود نقاشات مشابهة طاقة