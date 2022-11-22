"مازدا" تخطط لاستثمار 11 مليار دولار في التحول للسيارات الكهربائية

تخطط شركة مازدا موتور، ومورديها لاستثمار 1.5 تريليون ين (10.6 مليار دولار أميركي) في خطتها للتوسع في المركبات الكهربائية، حيث تتوقع شركة صناعة السيارات أنها ستشكل 25% -40% من مبيعاتها العالمية في عام 2030.

وقال المدير التنفيذي الأول، أكيرا كوجا، إن الاستثمار يشمل الإنفاق على منشآت من قبل موردي مازدا، دون الكشف عن مقدار مساهمة الشركة.

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وكانت الشركة قد قالت سابقاً إن المركبات الكهربائية يمكن أن تمثل 25% من المبيعات في نهاية العقد، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

كما كشف كوجا عن إضافة "مازدا" لشركة Envision AESC الصينية كمورد جديد لبطاريات السيارات الكهربائية. وفي بيان منفصل الثلاثاء، قالت شركة صناعة السيارات اليابانية إنها ستدرس الاستثمار في إنتاج البطاريات.

ويتوقع كوجا، تقلص إمدادات البطاريات مع تنامي الطلب عليها بسبب خطط تحول شركات السيارات إلى السيارات الكهربائية، ما دفع الشركة لدراسة تنويع مصادر الشراء بهدف تأمين استقرار الإمدادات.

وفي أغسطس، تعهدت شركة تويوتا باستثمار ما يصل إلى 730 مليار ين في إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في اليابان والولايات المتحدة، بينما تخطط شركة هوندا موتور أيضاً لإنفاق مليارات الدولارات مع شركة LG Energy Solution Ltd الكورية الجنوبية على مصنع بطاريات جديد.

وقالت "مازدا" أيضاً يوم الثلاثاء إنها وافقت على التعاون مع 7 شركات محلية، بما في ذلك Imasen Electric Industrial Co وOndo Corp، لتطوير وإنتاج وحدات محرك كهربائي.