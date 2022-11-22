مطارات دبي للعربية: نتوقع زيادة أعداد المسافرين لـ77 مليونا في 2023

توقع الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة "مطارات دبي" ماجد الجوكر، في مقابلة مع "العربية"، زيادة أعداد المسافرين عبر مطار دبي خلال عام 2023، إلى 77 مليون مسافر.

وقال الجوكر إنه من المتوقع ارتفاع أعداد المسافرين عبر مطار دبي إلى 64.3 مليون مسافر بنهاية العام الجاري.

مادة اعلانية

وأشار إلى أن الهند والسعودية حافظتا على الصدارة لوجهات السفر عبر مطار دبي في الربع الثالث بنحو 6.8 مليون مسافر و 3.4 مليون مسافر على الترتيب، تلاهم المملكة المتحدة وأميركا وأستراليا.

وكشف أن لندن احتلت الوجهة الأولى في الربع الثالث بعدد مليوني مسافر، تلتها الرياض بنحو 1.5 مليون مسافر، ومومباي بعدد 1.3 مليون مسافر.

وأوضح أن مطار دبي استعد عبر حزمة إجراءات استباقية للتعامل مع الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين بالتزامن مع انطلاق منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

رفع مطار دبي الرئيسي، اليوم الثلاثاء، توقعاته لأعداد المسافرين لهذا العام، بنحو مليوني شخص إلى 64.3 مليون مسافر بعد انتعاش قوي في الأعمال خلال الربع الثالث مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وذكرت مؤسسة مطارات دبي في بيان، اليوم الاثنين، إن مطار دبي الدولي، تعامل مع ما يقرب من 18.5 مليون مسافر في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر، ارتفاعا من 6.7 مليون قبل عام، حسبما نقلت "رويترز".

وتعامل المطار مع أكثر من 46.3 مليون مسافر حتى الآن هذا العام، وهو ما يمثل زيادة 168% على أساس سنوي، ونحو 72% من حركة الركاب في الأشهر التسعة نفسها من عام 2019، قبل الجائحة.

يشار إلى أن مطار دبي، حقق أداءً قوياً خلال الربع الثاني من العام الجاري، ما أسهم في ارتفاع عدد المسافرين خلال الأشهر الستة الأولى إلى نحو 27.9 مليون مسافر، ليتجاوز أعداد المسافرين خلال العام الماضي بنحو 1.2 مليون مسافر، وذلك على الرغم من انخفاض الطاقة الاستيعابية للمطار خلال أعمال تجديد المدرج الشمالي والتي استمرت لمدة 45 يوماً خلال شهري مايو ويونيو من العام 2022.