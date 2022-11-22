هشام عز العرب: استقلت من البنك المركزي المصري لعدم تضارب المصالح

كشف عضو مجلس ادارة البنك التجاري الدولي مصر هشام عز العرب في تصريحات خاصة لـ "العربية"، عن تقدمه باستقالته من منصبه كمستشار لمحافظ البنك المركزي المصري لمنع تضارب المصالح بعد عودته للبنك التجاري الدولي كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

وأكد عز العرب، أنه عاد للبنك التجاري الدولي للمساعدة في تنفيذ خطط البنك للفترة المقبلة.

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وحول ما تردد حول عودته كرئيس تنفيذي العام المقبل، أكد أن لديه مهام حالية كعضو مجلس إدارة في البنك ولا يمكن الحديث عن المستقبل.

وأعلن البنك التجاري الدولي مصر، عن تعيين هشام عز العرب كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي بعد موافقة مجلس إدارة البنك والمركزي المصري.

ويأتي ذلك بعد استقالة هشام عز العرب من منصب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر في أكتوبر 2020، بناء على طلب من البنك المركزي المصري بعد 18 عاما قضاها في البنك.

يُشار إلى أن القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، قرر تعيين هشام عز العرب، ومحمد نجيب، مستشارين له.

وكان هشام عز العرب قد شغل عدة مناصب إدارية في عدد من البنوك العالمية مثل JP Morgan chase وDeutsche Bank وشغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في البنك التجاري الدولي سابقا.