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"التصنيع الوطنية" للعربية: استراتيجية الصناعة السعودية تهدف لوضع خارطة طريق للمستثمر

تتضمن 12 قطاعاً صناعياً من بينها الطيران والسيارات والطاقة المتجددة

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لشركة "التصنيع الوطنية" مطلق المريشد، في مقابلة مع "العربية"، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة في السعودية تضع خارطة طريق للمستثمر في مختلف المجالات.

وأضاف المريشد، أن الاستراتيجية تضع المستثمر الأجنبي أو المحلي على الطريق الصحيح للاستثمار في المملكة وفقاً لاستراتيجية وطنية تتضمن 12 قطاعاً، من بينها صناعات الطيران والسيارات والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الكيماويات والأدوية والأغذية والصناعات التعدينية والعسكرية.

وأشار إلى أن المملكة تعمل على تحسين سلاسل الإمداد لتحسين الخدمات اللوجستية للمستثمرين لدعم القطاع الصناعي في المملكة.

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أطلقت السعودية مؤخراً الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والتي توفر 800 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي بقيمة تقارب تريليون ريال.

وقدمت الاستراتيجية خريطة طريق لتحسين اللوائح المتعلقة بالاستثمار الأجنبي لجذب المصنِّعين العالميين، لاسيما من خلال تحسين لوائح التحكيم الدولي وحماية الملكية الفكرية والحد من البيروقراطية، وتطوير قطاعات البحث والابتكار، والخدمات الحكومية الإلكترونية.

وتركز الاستراتيجية الصناعية على اثني عشر قطاعاً، من بينها صناعات الطيران والسيارات والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الكيماويات والأدوية والأغذية والصناعات التعدينية والعسكرية.

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