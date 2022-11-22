"سيتي" و"غولدمان ساكس" يتوقعان ازدهار الاكتتابات الأولية في الخليج حتى 2023

انضمت شركة سيتي غروب، إلى مجموعة غولدمان ساكس في توقعها باستمرار ازدهار الاكتتابات العامة في منطقة الخليج العربي خلال عام 2023.

وتوقع رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في سيتي غروب، ميغيل أزيفيدو، أن تمتد فورة النشاط إلى 2023، مع إدراج حوالي 10 شركات أخرى.

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وقال في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ يوم الثلاثاء "عام 2023 يجب أن يكون على الأقل بنفس جودة العام الحالي 2022"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وأضاف أزيفيدو، أن المزيد من الشركات العائلية، وكذلك الشركات التي تدعم التكنولوجيا والشركات التكنولوجية، من المرجح أن تطرح أسهمها في السوق في عام 2023، والتي ستمثل المرحلة التالية، بعدما شهد العامين الماضيين تدفق كبير للطروحات العامة للكيانات المملوكة للحكومات.

وأشار إلى زيادة سيتي غروب، فريقها المصرفي الاستثماري الإقليمي بنسبة 50% خلال العامين الماضيين للتعامل مع فورة الصفقات.

جمعت الاكتتابات العامة في الخليج العربي 18.5 مليار دولار خلال 2022 – تمثل ما يقرب من نصف العائدات التي شوهدت في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وتتجه المنطقة إلى تسجيل ثاني أفضل عام لها على الإطلاق من حيث الأموال المحصلة من مبيعات الأسهم، بعد عام 2019 والذي شهد طرح حصة من أرامكو في إدراج قياسي جمع وقتها 29.4 مليار دولار.

صفقات بالجملة

من المقرر أن تجمع شركة تشغيل المطاعم "أمريكانا إنترناشونال بي إل سي"، والتي تدير مطاعم كنتاكي وبيتزا هت في الشرق الأوسط، ما يصل إلى 1.8 مليار دولار هذا الأسبوع. فيما قامت شركة مجموعة كابلات الرياض بتسعير الاكتتاب العام الأولي البالغ 378 مليون دولار في أعلى النطاق يوم الأحد بعدما جمعت طلبات بقيمة 27 مليار دولار، في حين تم تغطية اكتتاب شركة تعليم القابضة في دبي 18 مرة.

ويعكس تفاؤل "سيتي غروب" بشأن تدفق الصفقات للعام المقبل صدى منافسة بنك غولدمان، الذي يتوقع استمرار جنون الطروحات العامة الأولية مع نمو الطلب على الأصول الإقليمية.

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وقال الرئيس المشارك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في غولدمان ساكس، زيد الخالدي، إن البنك لديه العديد من تفويضات الاكتتاب العامة الأولية، والتي سيتم تنفيذها خلال الـ 12 المقبلة.

تحتل "سيتي غروب" المرتبة الرابعة بعد "غولدمان ساكس"، وHSBC Holdings Plc والمجموعة المالية هيرميس، من بين البنوك التي عملت على معظم الإدراجات في الخليج العربي هذا العام، وفقاً للبيانات التي جمعتها "بلومبرغ".