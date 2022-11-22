"S&P Dowjones" للعربية: الوزن النسبي لإعمار سيهبط إلى 10% في المؤشر الجديد لسوق دبي
المؤشر الجديد في سوق دبي المالي يراعي المتطلبات العالمية
قال شربل قزي رئيس منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا في S&P Dowjones indecies، إن المؤشر الجديد في سوق دبي المالي يتوافق مع المتطلبات العالمية.
وأوضح قزي في مقابلة مع "العربية"، أن منهجية المؤشر الجديد ستؤدي إلى انخفاض الوزن النسبي لبعض الشركات في المؤشر مثل إعمار العقارية التي ستنخفض من 20% إلى 10%.
وأضاف قزي أن هناك أيضا شركتين غير إعمار سيتغير وزنهما النسبي في المؤشر، سيرتكزون عند نسبة 10%.
وأطلق سوق دبي المالي مؤشرا عاما جديدا بهدف زيادة الشفافية ومواكبة أفضل الممارسات عالميا.
وتولت شركة مؤشرات S&P Dowjones مهمة احتساب المؤشر.
وقد تم إدخال العديد من التغييرات على منهجية مؤشرات سوق دبي المالي شملت تحديد الحد الأقصى لوزن أي شركة مدرجة ضمن عينة المؤشر عند 10% وإعادة موازنة المؤشر بصورة ربع سنوية، إضافة إلى قيام لجنة مُختصة مستقلة بالإشراف على منهجية المؤشر والتعديلات المستقبلية واحتساب المؤشر على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر.
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