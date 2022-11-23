فاوتشي: لم أتخيل أبداً أن كورونا سيقتل مليون أميركي!

بعد ما يقرب من 3 سنوات من انتشار وباء كوفيد-19 لأول مرة في الولايات المتحدة، قال مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية الأميركي، أنتوني فاوتشي، إنه لم يتخيل أبداً أن الوباء سيستمر طويلاً وسيودي بحياة العديد من الأشخاص.

وقال فاوتشي البالغ من العمر 81 عاماً، في لقائه الأخير بالصحفيين كرئيس لمعهد الأمراض المعدية في البيت الأبيض، بعد ما يقرب من 40 عاماً على رأسه وكبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض: "لم أتخيل ولا أعتقد أن أياً من زملائي تخيل أننا سنشهد 3 سنوات من ملحمة المعاناة والموت لمليون أميركي بسبب هذا الوباء".

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وحذر فاوتشي من تطور المتغيرات المتعددة للفيروس، والتي قلبت استجابة الولايات المتحدة للوباء عدة مرات.

وقال إن إرشادات الصحة العامة تغيرت عدة مرات خلال الوباء، لأن المعلومات المتعلقة بالفيروس تغيرت من أسبوع لآخر ومن شهر لآخر.

وأشار إلى أن مسؤولي الصحة اعتقدوا في البداية أن الفيروس ينتقل من الحيوانات إلى البشر، لكنهم علموا لاحقاً أنه ينتشر جيداً بين الناس. وقال إنه أصبح واضحاً أيضاً في وقت لاحق أن الفيروس قد انتشر في الهواء وأن ما يصل إلى 60% من الأشخاص ينقلون العدوى دون إظهار أي أعراض للمرض على الإطلاق.

ويرى فاوتشي أن أحد أصعب أجزاء الوباء بالنسبة له هو تسييس الصحة العامة في ظل إدارة ترمب، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي إشارة إلى أن العديد من الأشخاص رفضوا الحصول على لقاح كوفيد لأسباب أيديولوجية، قال فاوتشي: "كطبيب، يؤلمني ذلك لأنني لا أريد أن أرى أي شخص يصاب بالعدوى، ولا أريد أن أرى أي شخص في المستشفى ولا أريد أن أرى أي شخص يموت من كوفيد".

على الرغم من انخفاض وفيات كوفيد بشكل كبير، لا يزال الفيروس يقتل أكثر من 300 شخص يومياً في المتوسط ، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها. وقال مسؤولو الصحة العامة إن أولئك الذين يموتون هم في الأساس من كبار السن أو غيرهم من الأفراد المعرضين للخطر الذين لم يحصلوا على لقاحاتهم أو لا يتلقون العلاج بعد الإصابة بالعدوى.

ودعا فاوتشي المواطنين إلى الحصول على معززات لقاح كوفيد لحماية صحتهم قبل زيادة أخرى متوقعة للعدوى هذا الشتاء حيث يسافر الناس ويتجمعون لقضاء العطلات.

تعهد الجمهوريون في مجلس النواب، الذين يتمتعون الآن بأغلبية بعد انتخابات التجديد النصفي، ببدء تحقيق في أصول الوباء ودعوة فاوتشي للإدلاء بشهادته.

وقال فاوتشي يوم الثلاثاء إنه سيتعاون بشكل كامل: "إذا كانت هناك جلسات استماع، فسوف أتعاون بشكل كامل وأدلي بشهادتي أمام الكونغرس. ليس لدي مشكلة في الإدلاء بشهادتي - يمكننا الدفاع وشرح كل ما قلناه".