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اقتصاد السعودية

وزير الاقتصاد: السعودية تستهدف إنفاق 2.5% من الناتج الإجمالي على البحث والابتكار

دبي - العربية.نت
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قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إن المملكة تهدف إلى إنفاق 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي على البحث والابتكار.

وأضاف الإبراهيم خلال مشاركته في مؤتمر الشراكات المستدامة: "نصرف أقل من 0.5%، ونستهدف رفع هذه النسبة إلى 2.5%، والتحديث هو هل سنقوم بصرف هذه المبالغ دون تحقيق أهدافنا أم لا".

وأوضح أن المملكة لديها فرص كبيرة للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة.

"توجد مجالات يمكن أن تتميز المملكة فيها، كما توجد فرص لتوظيف طاقات الشباب وتوظيفهم بشكل أسرع، والتقنية كلما حققنا فيها تقدما انخفضت الوظائف، إلى أنها تخلق جيلا يبتكر ويبدع ويوظف أكثر".

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