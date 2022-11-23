"الوطنية للإسكان" للعربية: استثماراتنا وصلت إلى 100 مليار ريال خلال 4 سنوات

قال الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان السعودية، محمد صالح البطي، إن الشركة تعمل في مشاريع التطوير العقاري ونموذج البيع على الخارطة بحجم استثمار إجمالي يصل إلى ما يقارب 100 مليار ريال خلال 4 سنوات.

وأضاف البطي في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أن الشركة طرحت حتى الآن 123 ألف وحدة سكنية للبيع، تم الانتهاء من بيع 75 ألف وحدة سكنية منها، وهو ما يمثل نجاحاً للشركة ويدل على الثقة الكبيرة من المشترين والمستفيدين.

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وأوضح أن الشركة الوطنية للإسكان مملوكة للدولة، وهي ذراع استثماري لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتهدف إلى استدامة موارد الوزارة، وتعمل في شراكات مع القطاعين الخاص والعام، وتعمل كممكن للقطاع العقاري والمطورين العقاريين للاستثمار في التطوير العقاري بالسعودية.

وأشار البطي إلى أن الشركة تعمل على أراضي الوزارة وبعض أراضي القطاع الخاص، وتهدف إلى تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة في كافة مناطق المملكة، وتستهدف شريحة كبيرة من المستفيدين من الدعم السكني ورفع نسبة التملك للسكن.

وقال الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان، إن الدور الرئيسي للشركة هو العمل مع المطورين العقاريين نحو صناعة التطوير العقاري، وتعمل كمطور رئيسي يركز على التطوير والتخطيط الكامل للمجتمعات العمرانية ورفع جودة الأحياء المطورة.

"نعمل على أراض كبيرة قد تصل إلى أكثر من 30 مليون متر مربع في بعض المشاريع، وتضع الشركة المخطط العام للمشروع"، بحسب البطي.

وأشار إلى أن "الوطنية للإسكان" لا تملك ذراعاً للمقاولات وتعمل مع القطاع الخاص عند تنفيذ البنية التحتية وله دور كبير في تمويل البنية التحتية لتخفيف المخاطر على المطورين.

وقال الرئيس التنفيذي للوطنية للإسكان، إن الشركة تطور المشروع كبنية فوقية بمتوسط 10%، وذلك لعدة أهداف تتمثل في أخذ زمام المبادرة وتقليل المخاطر وزيادة جاذبية المشروع للمطور والمشتري، وبعد ذلك يعمل المطورون معا في التطوير والتسويق والتصميم والمبيعات وخدمة العملاء، مع وجود معايير عامة للتطبيق في المشاريع.

وقال محمد صالح البطي إن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، دشن منذ يومين مجموعة مشاريع تطوير عقاري للشركة هي الأكبر في تاريخ المدينة المنورة، ووصلت مشاريع الشركة إلى 20 ألف وحدة سكنية ضخت في المدينة، وقبل يومين دشنت مشروعين جديدين بالإضافة مشاريع قائمة.

وأضاف أن الشركة وقعت اتفاقيات مع 9 مطورين وقدموا منتجات مناسبة ومميزة، ويبلغ حجم الاستثمارات الجديدة 9 مليارات ريال، ليصل إجمالي استثمارات الوطنية للإسكان في المدينة المنورة إلى 17 مليار ريال.