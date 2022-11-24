أغنى رجل في الهند يسعى لجمع 5 مليارات دولار من صناديق سيادية

يسعى الملياردير الهندي غواتام أداني لجمع ما يقرب من 5 مليارات دولار من صناديق الثروة السيادية، عبر بيع الأسهم في إمبراطوريته التجارية مترامية الأطراف لتخفيض نسبة الديون في مجموعته.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر، أن شبكة الشركات المملوكة لأغنى شخص في آسيا تواصلت مع كبار المسؤولين في شركات من بينها شركة مبادلة للاستثمار وجهاز أبوظبي للاستثمار بشأن استثمارات في مجموعته التجارية. وقالت المصادر إن مجموعة أداني تواصلت بشكل منفصل مع الصناديق السيادية لقطر والمملكة العربية السعودية، وكذلك صناديق التقاعد مثل مجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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كما قالت المصادر إن "أداني غروب" تستكشف أيضاً اهتمام شركات ضمن تكتل مجموعة رويال وأبوظبي القابضة. فيما قال أحد الأشخاص إن المجموعة الهندية ناقشت جمع ما يصل إلى 10 مليارات دولار.

وأفادت "بلومبرغ نيوز" يوم الثلاثاء أن الشركة الرائدة أداني إنتربرايزس، تدرس إصدار أسهم جديدة تتراوح قيمتها بين 1.8 مليار دولار إلى 2.4 مليار دولار في أقرب وقت من العام المقبل، ضمن الهدف الأكبر لجمع ما يتراوح بين 5 إلى 10 مليارات دولار.

وأفصحت شركة أداني إنتربرايزس في بيان للبورصة يوم الثلاثاء أن مجلس إدارة الشركة سيجتمع في 25 نوفمبر لمناقشة جمع الأموال.

وقال اثنان من المصادر إن مصرفيين حثوا المجموعة على زيادة هذا القدر من الأسهم من أجل تحسين نسب ديون المجموعة. كما سيعزز الإصدار سيولة أسهم الشركات، وهما اثنان من أبرز الانتقادات التي تلقتها المجموعة. إذ كانت شركة الأبحاث، CreditSights، قد وصفت الرافعة المالية للشركة - نسبة الديون إلى حقوق الملكية – بـ "المرتفع" في سبتمبر، وهو ما عارضته الشركة واصفةً نسب الرفع المالي لشركاتها بأنها "صحية".

تعكس خطوة أداني المحتملة دفعة من زميله الملياردير الهندي موكيش أمباني، الذي جمع أكثر من 27 مليار دولار في عام 2020 من مستثمرين عالميين من خلال بيع حصص في وحدات من مجموعته ريلاينس إندستريز.