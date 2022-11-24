يخوت وطائرات خاصة وفنادق.. كل شيء كامل العدد في دبي مع انطلاق المونديال

لم تكن قطر الدولة الوحيدة التي شهدت طفرة هائلة في السياحة بفضل استضافتها كأس العالم 2022. إذ استثمرت الإمارات الحدث، حيث من المقرر أن تستقبل إمارة دبي ما يقدر بمليون زائر إضافي خلال كأس العالم، وفقاً لمجلس دبي الرياضي.

من جانبه، وصف الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث، الإمارة بأنها "البوابة الرئيسية" لكأس العالم وتوقع أن تشهد المزيد من السياح.

مادة اعلانية

أصبح ذلك ممكناً بفضل "المكوكات الجوية ليوم المباراة" التي تديرها الخطوط الجوية القطرية وشركة فلاي دبي منخفضة التكلفة التي تتخذ من دبي مقراً لها - مما يسمح للمسافرين بحجز رحلات ذهاب وعودة في نفس اليوم من دبي أو عمان المجاورة لحضور مباريات كرة القدم في قطر والعودة في أقل من 24 ساعة.

من المتوقع أن تكون قطر قد سلمت 45000 غرفة فندقية في المجموع بحلول بداية نوفمبر، وفقاً لـ Cushman & Wakefield Qatar، مع إقامة البطولة "مدعومة بالسفن السياحية ومرافق التخييم والشقق والفيلات". في غضون ذلك، تمتلك دبي، كمدينة، أكثر من 140 ألف غرفة فندقية، وفقاً لشركة بيانات الفنادق STR، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

في جميع أنحاء الإمارات المختلفة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، تم إنشاء 43 منطقة للمشجعين لمشاهدة المباريات، أكبرها يكفي لاستضافة 10000 مشجع يومياً مع بث المباريات على شاشات ضخمة تبلغ مساحتها 3552 قدماً مربعاً.

تجربة مشاهدة مباراة بـ 20000 دولار في الليلة

لن تأتي إيرادات دبي فقط من الإقامات في الفنادق والمطاعم. إذ يمكن لزوار دبي استئجار اليخوت الفاخرة مقابل عشرات الآلاف من الدولارات في الليلة لمشاهدة المباريات أثناء الإبحار عبر الخليج العربي.

تقدم Xclusive Yachts، أكبر شركة استئجار يخوت خاصة في الإمارات، تجربتها البحرية الأكثر فخامة مقابل 20000 دولار في الليلة على يخت ثلاثي الأدوار، والجاهز بخمس كبائن وطاهي حائز على نجمة ميشلان.

وقال المدير العام أميت باتيل لموقع دوحة نيوز في أكتوبر: "نتوقع ارتفاعاً بنسبة تزيد عن 300% في حجوزات اليخوت في نوفمبر وديسمبر ويرجع ذلك أساساً إلى زوار كأس العالم في قطر الذين يبحثون أيضاً عن أنشطة ترفيهية في دبي".

كما تشهد حركة الطيران ارتفاعاً حاداً - أعلنت مطارات دبي في منتصف نوفمبر أن 120 رحلة مكوكية ضخمة ستطير من وإلى مطار دبي كل يوم بين تاريخ بدء البطولة وانتهائها في 20 نوفمبر و18 ديسمبر.

وفي يوم الاثنين، قال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي، غيث الغيث، إن جميع رحلات شركة الطيران المكوكية في يوم المباراة تقريباً إلى الدوحة كانت بكامل طاقتها.

مع إضافة الرحلات من مطار دبي الدولي (DXB)، يمكن للمسافرين اللحاق برحلة كل 30 إلى 50 دقيقة.

ازدهار الطلب على الطائرات الخاصة

ولكن مثل كل شيء في دبي، هناك خيار فاخر إذا كان لديك المال لتنفقه: شهدت شركات تأجير الطائرات الخاصة ازدهاراً في الأعمال التجارية، حيث يرغب بعض المشجعين في دفع مبالغ طائلة للوصول إلى المباريات.

قال مدير تطوير في شركة جيتكس للطائرات الخاصة ومقرها دبي، أوليج كافاروف: "إننا بالتأكيد نشهد زيادة كبيرة في حركة المرور بين دبي والدوحة خلال الشهر المقبل".

تقدم Jetex حزمتين: خدمة طائرة خاصة كاملة بسعر 240 ألف درهم إماراتي (65340 دولاراً) لما يصل إلى 10 ركاب، أو مقاعد فردية بسعر 29 ألف درهم (7895 دولاراً أميركياً) للمقعد الواحد، وتستغرق الرحلة بين دبي والدوحة حوالي ساعة.

على الرغم من الأسعار الباهظة، فإن الطلب على الرحلات الجوية الخاصة أعلى بكثير من هذا الوقت من العام الماضي، حسب تقارير شركات تأجير الطائرات، على الرغم من أن الأرقام تختلف من شركة إلى أخرى.

بدوره، قال المدير التجاري لشركة فيستا جيت الخاصة، إيان مور، إن أكثر من 70 من رحلاتها على متن طائرات رجال الأعمال إلى قطر للمباريات قد تم حجزها بالفعل.