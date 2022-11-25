البنك الآسيوي للاستثمار لـ"العربية": السعودية مثال يحتذى في تنويع مصادر الطاقة

شدد رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، جين لي تشون، على دور السعودية في التحول نحو الطاقة المتجددة محليا ودعم الدول ذات الدخل المنخفض لتطوير مشاريع للطاقة المتجددة.

وأكد تشون في مقابلة مع "العربية"، أن المملكة مثال يحتذى في تنويع مصادر طاقتها بعيدا عن الوقود الأحفوري.

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وقال إن السعودية تحديدا بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى في الشرق الأوسط متحمسون جدا للعمل مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والشركاء الآخرين لبحث أفكار وفرص جديدة للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية.

وأضاف: "في هذا الشأن أريد أن أشكر الحكومة السعودية على دعمها خاصة بعد تقديمها مبلغ 10 ملايين دولار وهذه كبداية فقط"، لافتا إى أن ذلك سيساعد البنك في خفض أسعار الفائدة لمساعدة الدول ذات الدخل المنخفض في تطوير مشاريع للطاقة المتجددة.

وتابع تشون: "إننا نؤمن بأن المملكة هي مثال جيد في اتخاذ خطوات وقرارات تساهم في إيجاد حلول لأزمة المناخ وفي نفس الوقت دعم الخطط لتطوير مشروعات للطاقة المتجددة، حيث هناك العديد من هذه المشاريع".

وأعرب عن سعادته للعمل مع السعودية، مشيرا إلى أنه التقى في زيارته للملكة بوزير المالية والتخطيط، حيث تم الاتفقاق على العمل سويا.

وقال إن ذلك سيكون بمثابة إنجاز قد تسير عليه بعض الدول الأخرى.