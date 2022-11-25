وزير السياحة السعودي: سنعمل على تحسين أداء المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية

أكد وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، أن المملكة ستعمل على تحسين أداء المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بعد انتخابها لرئاسته.

وقال الخطيب، في تصريحات للعربية، أن ذلك سيجعل المنظمة أقوى، كما سيجعل من أعضاء المجلس أن يعملون بشكل أكثر تناغما واستقرارا.

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وأشار إلى البنود تأخذ وقتا طويلا، معربا عن اعتقاده أن سبب ذلك هو الضعف في التنسيق قبل اجتماعات المجلس.

ولفت الخطيب إلى جهود المنظمة للترويج للقطاع السياحي، حيث تعهدت بإنفاق 800 مليار دولار على شكل استثمارات حكومية في قطاع السياحة بحلول عام 2030.

وأكد وزير السياحة السعودي أن المملكة ستواصل دعمها لجهود إعادة تصميم القطاع السياحي بما يساعد على تعزيز النمو المستدام ومجابهة التحديات المستقبلية بكفاءة.

وكانت وزارةُ السياحة السعودية، أعلنت عن انتخاب المملكة رئيسا للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وذلك خلال اجتماع الدورة الـ 117 التي عُقدت بمراكش في المغرب، لتصبح السعودية أول دولة خليجية تَشغل هذا المنصب.