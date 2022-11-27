أفضل 10 مدن عالمية للمغتربين.. بينها مدينة عربية
العاصمة الماليزية كوالالمبور في الصدارة
أظهرت دراسة جديدة أن العاصمة الماليزية تحتل صدارة أفضل مدن العالم للمغتربين بسبب انخفاض تكاليف الإسكان والضرائب.
تصدرت العاصمة الماليزية كوالالمبور قائمة أفضل مدينة للمغتربين عالمياً، وفقاً لبحث أجراه تطبيق تعلم اللغات الأميركي Preply.
وأظهر البحث أنه يمكن للأشخاص الذين ينتقلون إلى العاصمة الماليزية إنفاق ما يعادل 1091 دولاراً في الشهر فقط للعيش في المدينة، مستفيدين من الضرائب المنخفضة وتكاليف الإسكان.
فيما تأتي مدن تبليسي في جورجيا ولشبونة عاصمة البرتغال، ودبي في الإمارات وبانكوك عاصمة تايلاند، أيضاً على رأس القائمة، التي ركزت على عدة عوامل تشمل القدرة على تحمل التكاليف والاتصال بالإنترنت والسلامة ومدى صعوبة تعلم اللغة المحلية.
فبعد إغلاق وباء كورونا للمكاتب في جميع أنحاء العالم، استفاد عدد أكبر من الناس من تأشيرات العمل عن بُعد، التي زادت شعبيتها وتقدمها الآن أكثر من 30 دولة.
وتحتل تبليسي المرتبة الثانية كأفضل مدينة للمغتربين، وفقاً لمؤشر Preply. فالمدينة الجورجية آمنة وذات تكلفة معيشية منخفضة نسبياً وتوفر العديد من عوامل الجذب.
في الوقت نفسه، تعد لشبونة جذابة نظراً لنمط حياتها الميسور التكلفة، حيث يبلغ إنفاق المغترب نحو 1651 دولاراً شهرياً.
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