المبيعات على الإنترنت في "بلاك فرايدي" تسجل رقماً قياسياً

أنفق المستهلكون 9.12 مليار دولار أميركي على التسوق عبر الإنترنت خلال يوم واحد، وهو "بلاك فرايدي"، هذا العام، وفقاً لشركة "أدوبي" التي تتعقب المبيعات على مواقع تجار التجزئة على الإنترنت.

وقالت "أدوبي" إن المبيعات الإجمالية عبر الإنترنت لليوم التالي لعيد الشكر (أي يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022) ارتفعت بنسبة 2.3% على أساس سنوي، وكانت الإلكترونيات مساهماً رئيسياً، حيث ارتفعت مبيعاتها عبر الإنترنت بنسبة 221% مقارنة بمتوسط مبيعات اليوم الواحد في أكتوبر. وشكلت الألعاب فئة أخرى رائجة لدى المتسوقين بارتفاع قدره 285% وكذلك معدات التمرين بزيادة 218%.

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وتبنى العديد من المستهلكين خطط سداد مرنة في يوم "بلاك فرايدي" حيث يستمرون في مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم. وارتفعت مدفوعات "اشترِ الآن وادفع لاحقاً" بنسبة 78% مقارنة بالأسبوع الماضي، كما ارتفعت إيرادات "اشتر الآن وادفع لاحقاً" بنسبة 81% لنفس الفترة.

وبحسب تقرير "أدوبي" الذي نشرته العديد من وسائل الاعلام الأميركية واطلعت عليه "العربية نت" فقد تضمنت بعض العناصر الأكثر رواجاً لهذا العام وحدات تحكم الألعاب، وطائرات بدون طيار، وأجهزة كمبيوتر أبل المحمولة، ومنتجات الكترونية من شركة "دايسون" وألعاب الكترونية مثل "فورتنايت" و"روبلكس" وغيرهما.

وحطم المتسوقون في يوم "بلاك فرايدي" أيضاً رقماً قياسياً لطلبات الهاتف المحمول، حيث كانت 48% من المبيعات عبر الإنترنت لصالح الهواتف الذكية، بزيادة 44% عن العام الماضي.

ويأتي الإنفاق القياسي في أعقاب يوم قوي من التسوق في "عيد الشكر" الذي كان يوم الخميس الماضي، حيث أنفق المستهلكون أعلى مستوى على الإطلاق بلغ 5.29 مليار دولار عبر الإنترنت، بزيادة 2.9% على أساس سنوي، فيما عادةً ما ينفق المتسوقون حوالي 2 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار على الإنترنت يومياً، وفقاً لشركة "أدوبي".

وقالت العديد من التقارير إن هذه البيانات تشكل دافعاً على التفاؤل بالنسبة لتجار التجزئة، حيث قد تكون هذه الأرقام مؤشراً واعداً للأسابيع القادمة، وذلك بعد أن كانت التوقعات المبكرة للعطلات متشائمة، وكان العديد من بائعي التجزئة قد تحدثوا عن ركود في المبيعات في أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر الحالي.