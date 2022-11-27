بيع "مانشستر يونايتد" قد يضع سقفاً جديداً لأندية كرة القدم

مر ما يقرب من عقد على آخر مرة كان ينظر فيها إلى نادي مانشستر يونايتد كملك للكرة الإنجليزية، وعلى الرغم من هذا يقدّر المتابعون النادي كأكبر الأندية في بريطانيا، ويمكن أن يصل ثمنه إلى 5 مليارات جنيه إسترليني (6 مليارات دولار).

ووفقاً لبعض المستثمرين في مجال كرة القدم، فإن مانشستر يونايتد لا يزال بعيداً من حيث التقييم عن أقرب منافسيه، مثل ليفربول، والذي يفكر مالكوه في بيع النادي، أو حتى نادي تشيلسي الذي تم بيعه مقابل 4.25 مليار جنيه إسترليني، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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صقل النادي من شمال غرب إنجلترا سمعته على مدى عقود من الانتصارات في المسابقات المحلية والأوروبية، بما في ذلك سنوات المجد تحت قيادة المدربين الأسطوريين السير مات بوسبي والسير أليكس فيرغسون، مما يضمن مكانته كعلامة تجارية جاذبة للمشترين.

ومن بين الأسماء التي ظهرت كخاطبين محتملين لمانشستر يونايتد الملياردير البريطاني جيم راتكليف، أحد مشجعي النادي الذي عرض في وقت سابق من هذا العام شراء تشيلسي.

في غضون ذلك، قال وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل لقناة "بي بي سي" إن هناك الكثير من الاهتمام والشهية في كل من مانشستر يونايتد وليفربول، وسيتم دعم عرض من شركات القطاع الخاص.

يذكر أن مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة اشترت نادي نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي.

قد تكون المنافسة على مانشستر يونايتد على أشدها، إذا كانت الصفقات الأخيرة التي تشارك فيها أندية كرة القدم الأوروبية هي الدليل. تم بيع تشيلسي في نهاية المطاف إلى تحالف بقيادة الملياردير الأميركي تود بوهلي بعد منافسة شرسة أدارها بنك الاستثمار الأميركي Raine Group والتي جذبت في البداية أكثر من 250 طرفاً مهتماً.

وكتب المحللون في بنك الاستثمار الأميركي جيفريز فايننشال غروب، في مذكرة بحثية أن أساسيات مانشستر يونايتد "تبرر وجود علاوة على الأندية التي تم بيعها في وقت سابق من هذا العام. بالمقارنة مع تشيلسي، فإن مانشستر يونايتد يمتلك ملعباً أكبر ونطاقاً عالمياً أوسع ويولد المزيد من الإيرادات.

ووفقاً لمؤشر ديلويت لدوري كرة القدم المالي لعام 2022، فإن مانشستر يونايتد يحقق إيرادات سنوية تبلغ 558 مليون يورو (580 مليون دولار)، مقارنة بـ 493 مليون يورو لتشيلسي.

وبشكل عام، احتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في الترتيب الأخير، والذي تصدّره في عام 2017. إذ بات أكبر مصدر للإيرادات في كرة القدم الأوروبية هو الفريق المدعوم حالياً من أبوظبي مانشستر سيتي.

قفزت أسهم مانشستر يونايتد المدرجة في الولايات المتحدة بنسبة 68% هذا الأسبوع.

شكوك السعر

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي السابق في مجموعة غولدمان ساكس، جيم أونيل، أحد مشجعي مانشستر يونايتد الذي قدم عرضاً لشرائه سابقاً، إن التقييمات التي يتم الحديث عنها تبدو بالفعل "بعيدة المنال".

يعد شراء أي نادٍ كبير لكرة القدم مقامرة لأن نموذج العمل يتطلب من الفرق أن تنجح في الميدان للتأهل لدوري أبطال أوروبا والذي يولّد جزءا كبيرا من الإيرادات، وعلى عكس تشيلسي وليفربول، فشل مانشستر يونايتد في التأهل الموسم الماضي. وكانت آخر مرة رفع فيها الكأس في عام 2008، وفاز بالدوري الإنجليزي آخر مرة في عام 2013.

اشترى الراحل مالكولم غليزر نادي مانشستر يونايتد في صفقة استحواذ عام 2005، وتسببت العائلة في إثارة غضب المشجعين منذ ذلك الحين. في حين تم تخفيف هذا الأمر في السنوات الأولى من ملكيتهم حيث استمر الفريق في الفوز بالألقاب تحت قيادة فيرغسون، ازداد الاستياء بشكل مطرد بعد تقاعده في عام 2013.